Deficitul de heliu va afecta petrecerile și medicina Diverse 22 septembrie 2019, 22:02

Proprietarii magazinelor ce vînd baloane cu heliu anunță că prețurile acestora vor crește în perioada următoare, din cauza deficitului de heliu. În ultimul an, prețurile acestui gaz au crescut foarte mult, unii experți spunînd că plătesc chiar dublu pentru a-l achiziționa.

Preţul heliului a crescut de mai multe ori în acest an, situaţie care afectează nu doar petrecerile cu baloane.

Gazul este esenţial şi în medicină, electronică şi scufundări. Este important în tomografiile cu rezonanţă magnetică (RMN). De asemenea, este important în scufundările la mare adîncime şi în cercetarea ştiinţifică, precum şi pentru producerea de cipuri pentru computere şi ecrane cu cristale lichide.

Chiar dacă este popular pentru baloanele de petrecere, heliul este esențial în medicină pentru rezonanța magnetică (RMN), investigația medicală folosită de medici pentru a obține imagini detaliate despre ce se întîmplă în corpul pacienților. Gazul este de asemenea, important în scufundări și în cercetările științifice, dar și în producerea ecranelor LCD (liquid crystal displays).

Deși heliul este unul dintre cele mai abundente elemente din univers, el există mai ales în afara atmosferei Pămîntului și mai puțin pe planeta noastră. Heliul este un gaz inert, incolor, inodor și inspid și are cel mai scăzut punct de fierbere, la -269 grade Celsius.

De asemenea, are o densitate foarte mică, motiv pentru care este folosit pentru a face diverse obiecte să plutească. Heliul este folosit însă mai ales pentru răcirea diverselor obiecte, cum sînt magneții folosiți la RMN.