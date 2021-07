Un Tik Tok-er s-a filmat cum conduce cu 163 km/h prin Chișinău (VIDEO)

A condus prin Chişinău cu 163 de kilometri pe oră, s-a filmat şi a postat filmuleţul pe Tiktok. Este isprava unui conducător auto, care, după cum arată contul de tiktok, nu este la prima abatere.

Cea mai recentă postare este filmată pe strada Aleco Russo din sectorul Ciocana al Capitalei: La 163 de kilometri pe oră, şoferul face slalom printre maşini şi trece peste linia dublă continuă. Într-un alt clip, vitezomanul accelerează trece pe viaductul din sectorul Botanica cu peste 170 de kilometri pe oră.

Pe contul său de Tiktok, vitezomanul are cîteva filmuleţe în care se deplasează chiar şi cu 200 de kilometri la oră.



Pe contul de tiktok apare şi un anunţ de închirieri auto şi un număr de telefon. Am sunat să vedem cine este şoferul vitezoman:



"- Am văzut mai multe filmuleţe la dumneavoastră cum circulaţi cu o viteză de peste 160, 170 pînă la 200 de kilometri pe oră. Voiam să vă întreb, care a fost scopul dumneavoastră?

- Da nu-s ale mele videoclipurile. M-a rugat ale cui sînt videourile să le blochez.

- Dar cine le-a postat? Cine era la volanul maşinii?

- Alt băiat.

- Da cine anume?

- Nu vă pot spune.

- Cine va achita amenzile în cazul dat?

- O să vedem".



La scurt timp, ultilizatorul a şters clipurile postate. Inspectoratul Naţional de Securitate Publică s-a autosesizat, iar ofiţerul de presă al instituţiei, Natalia Golovco, ne-a declarat că oamenii legii vor încerca să-l identifice pe şoferul vitezoman. Pentru fiecare încălcare comisă, acesta riscă o amendă de pînă la 1800 de lei şi 5 puncte de penalizare.