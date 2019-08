A fost lansat programul: "Devino comisar electoral pentru două luni"

În perioada 7 septembrie - 3 noiembrie, platforma comunitară „PRIMĂRIA MEA” organizează o campanie de informare privind alegerile locale din municipiul Chișinău, care se vor desfășura la data de 20 octombrie.

Doritorii pot participa la această campanie, timp de 2 ore pe săptămînă.Timp de două luni, participanții vor intra în rol de comisar electoral, unde vor afla care sînt problemele locale și vor cere soluții de la candidații de la primărie.#Ce face un comisar electoral?Cercetează o problemă locală;Cere soluții la problemele locale de la candidații electorali;Informează locuitorii despre soluțiile candidaților;Organizează evenimente publice pentru a încuraja dezbateri electorale pe probleme locale.Comisarii electorali vor lucra în echipe de 4-6 persoane și vor fi ghidați de mentori cu experiență în organizarea campaniilor de informare privind alegerile. Fiecare echipă va beneficia de instruiri (dezvoltarea mesajului politic, organizarea evenimentelor de vizibilitatea etc.) și va activa într-un microsector din Chișinău, pe o problemă locală.Ce vei învăța?Ce este o campanie de Get Out the Vote și cum se organizează;Cum se cercetează cantitativ (în baza unui sondaj profesionist) și calitativ (chestionarea locuitorilor unui microsector privind efectele problemei) o problemă locală;Cum se dezvoltă un mesaj și despre comunicarea publică;Cum se organizează un eveniment public (prin activități practice).Cum te poți implica?Persoanele interesate sînt invitate să completeze formularul de participare pînă pe 3 septembrie, ora 23.59.Comisarii electorali pot selecta problema locală la care ar dori să lucreze completînd formularul de aplicare. Dacă mai multe persoane vor selecta aceeași problemă, prioritate se va acorda primilor aplicanți.PRIMĂRIAMEA este o comunitate a cetățenilor care doresc un Chișinău confortabil, accesibil și frumos. Lansat în martie 2016, proiectul promovează ideea unui oraș mai bun, în care autoritățile consultă cetățenii atunci cînd stabilesc priorități, dezvoltă și implementează politici publice.Pentru informații suplimentare:Telefon: 069618574 (Cristina Voroneanu, coordonatoare campanie GOTV)E-mail: echipa@primariamea.md