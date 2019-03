O țară lansează oficial autobuzul electric care se conduce singur

Dacă mașinile autonome sînt deja din ce în ce mai răspîndite, de ce nu ar putea exista și autobuze care se conduc singure?

Primul autobuz electric autonom a fost lansat în Singapore. Autobuzul Volvo 7900 are o lungime de 12 metri și a fost dezvoltat de un parteneriat dintre Volvo și Nanyang Technological University din Singapore. Acesta este echipat cu senzori și caracteristici controlate de inteligența artificială. Aceasta este securizată din punct de vedere cibernetic pentru a proteja vehiculul de potențiale atacuri.

Autobuzul va avea zero emisii și va avea nevoie de 80% mai puțină energie decît celelalte vehicule diesel. Poate transporta pînă la 80 de pasageri.Vehiculul autonom mai are și alte caracteristici. Acesta va putea să detecteze culoarea semaforului și să facă fotografii 3D. Mai mult, autobuzul folosește un sistem de navigare avansat care îi permite să aibă acuratețe a locației de un centimetru.De asemenea, compania ABB a dezvoltat pentru acest autobuz autonom un sistem de încărcare rapidă. Potrivit acesteia, sistemul permite bateriei să se încarce ître trei și șase minute.„Chiar credem că vehiculele autonome pot transforma transportul public”, a declarat Hakan Agnevall, președintele Volvo Buses pentru CNBC. „Este despre siguranță, despre eficiență operațională și, de asemenea, despre crearea de noi oportunități pentru planificarea urbană”, a mai adăugat acesta.Aproximativ patru milioane de oameni mor anual în Asia din cauza poluării aerului, potrivit unui raport al ONU. Agnevall crede că folosirea vehiculelor electrice va ajuta la remedierea acestei probleme.Autobuzul va fi testat în campusul universității din Singapore. Centrul de testare imită condițiile reale de trafic din Singapore. Are semafoare, stații de autobuz multiple și treceri de pietoni, dar și condiții meteo tropicale, precum ploaie puternică sau zone de drum parțial inundate. După asta, testele s-ar putea muta pe drumurile publice.Președintele Volvo Buses spune că lansarea tehnologiei nu va fi ușoară și ar putea dura cîțiva ani.