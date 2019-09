Vindecarea omului prin gîndire este reală - descoperirea geneticienilor la nivel de ADN

Se spune că știința descoperă legi deja existente în univers. Iar asta înseamnă că vindecarea unei persoane prin conștiință și gîndire încă nu a fost pe deplin descoperită.

Oamenii de știință au atins deja această problemă și demonstrează existența și realitatea faptului de vindecare prin gîndire. Rămîne de văzut cum se întîmplă acest lucru în detaliu, dar faptul că o persoană este înzestrată cu multe posibilități ascunse rămîne astăzi incontestabilă...Vindecarea prin conștiință și vibrația inimii - nu mai este misticism - aceasta este fizică, dovedită și justificată!Unele descoperiri în domeniul geneticii oferă posibilitatea de a presupune că codurile genetice ale organismului să nu fie deloc în molecula de ADN. Cînd cercetătorii au plasat proba de ADN într-un recipient mic de cuarț și au iradiat-o cu un laser moale, au descoperit că ADN-ul funcționează ca un burete care absoarbe lumina. Cumva, molecula de ADN absorbea toți fotonii de lumină în acest loc și îi depozita într-o spirală. Molecula crea un vîrtej care atragea lumină, dar la o scară mult mai mică.S-a dovedit că, cu ajutorul unui proces necunoscut, molecula de ADN atrage fotonii din spațiu. Singura tehnologie pe care o avem și care ar putea ține lumina în forma unei spirale descoperite de oamenii de știință în molecula de ADN este un cablu de fibră optică. Dar nici chiar cablurile din fibră optică nu atrag lumina din mediul înconjurător.De obicei, nu sîntem obișnuiți să ne gîndim la lumină ca la ceva ce poate fi păstrat. Se crede că ea se răspîndește în spațiu cu o viteză mare. Dacă ai putea să-l captezi într-un singur loc, atunci ar trebui să te aștepți ca el să-și piardă energia în timp. De exemplu, în cazul fotosintezei, se crede că o plantă poate stoca lumina într-un singur mod: transformă imediat energia în clorofilă verde. Acum a fost posibil să observăm că lumina poate fi folosită ca aliment care va fi păstrat în ADN ca rezervă de neatins.Efectul interesant în aceste studii a constat în faptul că oamenii de știință au plasat molecula de ADN într-un recipient de cuarț, iar în locul unde era mai devreme, lumina continua să se rotească în formă de spirală, deși fizic ADN-ul nu mai era acolo.Corpul uman are trilioane de molecule de ADN extrem de specializate și structurate. Întregul nostru corp ar trebui să aibă o dublură energetică. Acest lucru are legărură totală cu teoriile și observațiile lui Draich, Gurvich, Barr și Becker despre prezența unui cîmp informațional care dictează celulelor noastre ce trebuie să facă. Se dovedește că cea mai importantă funcție a unei molecule de ADN este stocarea luminii, atît în corpul fizic, cît și în dublura sa energetică.Biochimistul Glen Rein, absolvent al Universității din Londra, a cercetat modul în care ADN-ul reacționează la efectele conștiinței. Se știe că în celulă, înainte de divizarea sa (sau dacă este deteriorată, adică moartă), spiralele de ADN se dezunesc. Ele încep să se unească atunci cînd celula funcționează pentru a se repara sau a se vindeca. Mărimea unirii sau dezunirii poate fi măsurată prin cît de bine absoarbe lumina cu o lungime de undă de 260 nanometri.În practică, s-au obținut dovezi microbiologice conform cărora gîndurile noastre sînt capabile să creeze cu adevărat modificări fizice și chimice în structura moleculei de ADN, s-o unească sau s-o dezunească și, de asemenea, a fost stabilită o legătură între gîndurile negative și creșterea țesutului canceros.În plus, un studiu recent realizat la Universitatea de Medicină din Chicago a descoperit că aproximativ o mie de gene se schimbă ca rezultat al unei simple schimbări a statutului social. A fost posibilă identificarea a 987 de gene sensibile la statut. Printre ei s-au numărat și cele responsabile de stres, care au legătură cu munca creierului, precum și 112 gene implicate în funcționarea sistemului imunitar. Modificările la nivel genetic au fost atît de reproductibile, încît, după o analiză detaliată, oamenii de știință au reușit chiar să rezolve problema inversă - să prezică starea socială a unei persoane, după analiza sîngelui său.