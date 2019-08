Cea mai simplă cale de-a salva Pămîntul de oameni și poluare

Atunci cînd acțiunile noastre au un impact negativ asupra unui ecosistem, sîntem tentați să credem că trebuie să intervenim și să rezolvăm problema.

Un studiu sugerează că ar fi mai bine să lăsăm natura să-și rezolve singură problemele.De cîteva decenii, am început să ne gîndim din ce în ce mai mult la impactul industriilor asupra naturii. Așa am început să ne implicăm din ce în ce mai mult și să încercăm să reparăm unele daune pe care le-am provocat. Se pare că nu este cea mai bună idee. S-ar putea să înrăutățim mai mult lucrurile.Un nou studiu sugerează că, deși multe ecosisteme se recuperează datorită intervenției umane, puține ajung la starea lor inițială. Acest lucru sugerează că cea mai bună soluție pentru protejarea biodiversității este să menținem intacte ecosistemele existente.Pentru acest raport, care a fost publicat în Proceedings of the Royal Society, echipa internațională a analizat 400 de studii care tratau recuperarea mediului înconjurător. Ei au observat reacția ecosistemelor cînd au intrat în contact cu petrol sau exploatarea forestieră, de exemplu. „Recuperarea pasivă ar trebui considerată o primă opțiune”, se arată în rezumatul lucrării. „Dacă recuperarea este lentă, atunci acțiunile de restaurare activă ar trebui să fie mai bine adaptate pentru a depăși obstacolele specifice în calea redresării și pentru a atinge obiectivele de restaurare”.Cercetătorii au descoperit că eliminarea pur și simplu a factorilor perturbatori care afectează mediului natural, ca oprirea defrișărilor, de exemplu, a avut efecte foarte asemănătoare cu restabilirea activă. Cu toate acestea, ei recunosc că constatările lor trebuie luate cu prudență, deoarece doar cîteva studii compară măsurile de restaurare activă și pasivă în același loc ca și răspuns la aceleași efecte negative.Nu este pentru prima dată cînd o abordare pasivă a fost recomandată pentru a repara pagubele ecologice. Biologul EO Wilson, cunoscut și ca „tatăl biodiversității”, a expus o idee destul de îndrăzneață: să împărțim planeta, iar jumătate din ea să rămînă rezervație naturală.