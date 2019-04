Maxim Bolotov: Sînt un adversar incomod

Boxerul moldovean, Maxim Bolotov, este hotărît să cîștige în lupta sa din cadrul PROFESSIONAL BOXING SHOW, care va avea loc pe 13 aprilie la Chișinău, menționînd că el este un adversar incomod și deosebit, la care este greu de adaptat, transmite Noi.md.

Maxim Bolotov a declarat într-un interviu că are emoții excelente, pozitive înainte de PROFESSIONAL BOXING SHOW."În ceea ce privește promovarea, voi spune că am propriile mele așteptări în ceea ce privește creșterea profesională. În consecință, la PROFESSIONAL BOXING SHOW trebuie să-mi arăt toate capacitățile. Desigur, eu sînt doar pentru promovarea, popularizarea acestei promoții", a spus el.Maxim Bolotov a numit formula participanților la PROFESSIONAL BOXING SHOW ca fiind foarte bună, menționînd că băieții care sînt înscriși pe harta luptelor sînt foarte pregătiți, serioși, hotărîți să învingă. "Și noi, ca luptători moldoveni, sîntem, de asemenea, hotărîți să cîștigăm", a subliniat el.Vorbind despre pregătirea pentru luptă și despre cum crede că va cîștiga, Maxim Bolotov a spus că boxerii respectă un anumit regim, două luni fac antrenamente regulate de 2 ori pe zi - dimineața și seara."Pentru a cîștiga într-o luptă, eu mă bazez pe abilitățile mele, viteză și reacție. Am propriile mele calități. Pot spune că sînt un adversar incomod, non-standard. Acesta este specificul meu. Mă pot adapta oricărui adversar, dar nu oricine mă poate aborda", a remarcat Maxim Bolotov.El a recunoscut că va fi susținut de părinți, familie și de colegii de echipă. "Avem sprijin din partea președintelui țării, Igor Dodon . Ne stimulează faptul că există un astfel de sprijin. La spectacol vor veni și fanii care ne susțin. Voi incerca să nu-i dezamăgesc și să arăt o luptă frumoasă", a spus sportivul.Maxim Bolotov a subliniat că participarea la PROFESSIONAL BOXING SHOW este o altă treaptă în sus. "Întotdeauna am fost interesat să descopăr ceva nou în mine, ceva ce este aproape de sufletul meu, care mă interesează. De aceea, sînt gata să merg doar înainte!", a declarat el.Vorbind despre scopurile și obiectivele sale, boxerul a subliniat faptul că prioritatea sa este de a face o carieră în sport. "Iar după carieră ne vom gîndi", a spus Maxim Bolotov.El a invitat toată lumea în seara zilei de 13 aprilie la PROFESSIONAL BOXING SHOW, care va avea loc la Manejul de Atletică ușoară din Chișinău (strada Andrei Doga 26), menționînd că "fără sprijinul vostru, va fi dificil să cîștigăm".Biletele la PROFESSIONAL BOXING SHOW sînt vîndute pe site-ul afisha.md și pe site-ul ITicket.md (online), iar comerţul fizic are loc prin intermediul caselor de bilete iTicket la următoarele adrese:- str. Puşkin 5a (oficiul iTicket)- bd. Ștefan Cel Mare 152, Teatrul Național de Operă şi Balet (Casa BisConcert)- str. Puşkin 22 (Librarius)- bd. Moscova 1/1 (Librarius)- bd. Dacia 47/6 (Librarius)Biletele și masa VIP pot fi rezervate sunînd la numărul de tel: 079901020 sau la Salonul Land Rover din Chișinău, atr. Calea Ieșilor, 14/1.