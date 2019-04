PROFESSIONAL BOXING SHOW. Secretele boxerilor moldoveni și momentele-cheie (VIDEO)

Boxul profesionist e viteză și lovitură, o spun chiar concurenții moldoveni care vor participa la evenimentul mult-așteptat PROFESSIONAL BOXING SHOW.

Unul dintre secretele dezvăluite în cadrul unui interviu la Primă Oră este că lovitura unui boxer este egală cu 300 kilograme și chiar mai mult. Astfel, conaționalii noștri spun că este important să te ferești de lovituri.,,Momentul-cheie sînt centurile: 1 centură pentru campionul Moldovei internațional și 1 centură WBA ASIA. Vor participa 8 țări. Toți vor fi bătuți de sportivii noștri moldoveni, sperăm”, a declarat preşedintele IBC Promotions, Alexandru Prisacari.În cadrul aceluiași interviu, boxerul moldovean Octavian Gratii spune că va da tot ce e mai bun din el pentru a cîștiga.,,Mă voi lupta cu un rus, o să mă strădui să arăt maximal ce pot. Urmăresc adversarul meu, urmăresc ce puncte are slabe, dar și puternice. Sper că o să fiu mai rapid decît el, să gîndesc mai repede”, a spus Octavian Gratii.,,Cunosc cine e adversarul, am urmărit luptele lui, nu e nimic grav, cred că o să mă descurc ușor și va fi o luptă frumoasă” este opinia boxerului Andrei Vreme.Alexandru Prisacari zice că are mare încredere în sportivii din Moldova, deci, are și așteptări.,,Băieții au experiență în boxul profesionist. Andrei este debutant în boxul profesionist, Octavian are o experiență de 10 lupte”, a mai spus preşedintele IBC Promotions.

Evenimentul va avea loc pe data de 13 aprilie, la Manejul de Atletică Uşoară din Chișinău (strada Andrei Doga 26), cu începere de la ora 18.Biletele pentru PROFESSIONAL BOXING SHOW vor fi vîndute pe site-ul afisha.md și pe site-ul ITicket.md (online), iar comerţul fizic va avea loc prin intermediul caselor de bilete iTicket la următoarele adrese:- str. Puşkin 5a (oficiul iTicket)- bd. Stefan cel Mare 152, Teatrul Național de Operă şi Balet (Casa BisConcert)- str. Puşkin 22 (Librarius)- bd. Moscova 1/1 (Librarius)- bd. Dacia 47/6 (Librarius)Biletele precum și locurile în zona VIP pot fi rezervate sunînd la numărul de tel.: 079901020 sau la Salonul Land Rover din Chișinău, Calea Ieșilor, 14/1.PROFESSIONAL BOXING SHOW este organizat de compania promoțională IBC Promotions cu sprijinul Federației de Box din Moldova , a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Moldova.