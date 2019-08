Sfat pentru Jasmin: Trebuie să trăim ca nişte oameni cumsecade, atunci nu va exista depresie

Cîntăreața Jasmin, care s-a plîns în mass-media de depresia cauzată de problemele cu soțul ei, Ilan Şor și a vorbit despre metoda buddhistă de a trata depresia, trebuie să înveţe a trăi ca oamenii cumsecade și atunci nu va avea depresie și nu va trebui să apeleze la buddhism.

O astfel de opinie a fost exprimată de activistul civil și analistul politic Mihail Ahremţsev pe pagina sa de pe rețeaua de socializare, transmite Noi.md.

„Cîntăreața Jasmin s-a plîns presei de depresia cauzată de problemele pe care le are soţul ei, Ilan Şor. Totodată, ea s-a plîns că nu poate să manifeste o atitudine uşoară faţă de chiţibuşurile enervante din viață pentru a le arunca la o parte şi a uita uşor de ele. Și ea a povestit despre metoda buddhistă de a trata depresia. Să vezi numai! Să revină în Moldova, căci aici avem o țară întreagă de buddhiști și adepți Zen care știu să uite: noi am urmărit ani buni cu o serenitate buddhistă cum bărbat-su jefuia Moldova de bani, cumpărîndu-i în schimb pe locuitorii unei regiuni a ţării. Și atunci cînd mîna justiţiei a ajuns să-l apuce, a şterpelit-o din ţară, dar mai întîi de aceasta a trimis-o din ea pe Jasmin. Și acum cîntăreața are depresie. Dumneata, doamnă Jasmin, nu doar depresia ar trebui să ai. Ar trebui să ai o isterie acolo. Să sufere de ea întreaga familie. Trebuie să învăţaţi a trăi ca nişte oameni cumsecade. Atunci nu va trebui să apelați la buddhism și nici depresie nu va exista”, a subliniat el.