Satul Carbuna - un tezaur al Moldovei rurale

În vara anului 2016, cînd un grup de activiști ai Asociației Naționale a Experților și Asistenților Sociali din Moldova și ai ONG-ului „Proiectul Casa Mare” au descoperit adevărata perlă a vieții rurale autentice a Moldovei - satul Cărbuna, cunoscut anterior datorită artefactelor arheologice găsite pe teritoriul său în 1961 și legate de Cultura Cucuteni-Tripolie, care a existat pe acest teritoriu cu aproximativ 7 mii de ani.

Frumusețea împrejurimilor Cărbunei și valoarea sa istorică și culturală incontestabilă au inspirat echipa să lanseze un proiect pe termen lung în această regiune, dedicat dezvoltării comunității locale și turismului rural.Scopul proiectului a fost păstrarea patrimoniului istoric, cultural și ecologic al zonei. Localnicii sînt implicați activ în diferite evenimente organizate în comunitate, principală lor sarcină fiind îmbunătățirea calității vieții în sat și crearea de întreprinderi sociale pentru producerea și comercializarea produselor tradiționale din bucătăria locală și meșteșugurile tradiționale. Astfel, începînd cu toamna anului 2017, locuitorii Cărbunei și echipa de proiect lucrează umăr la umăr pentru a face satul atractiv nu numai pentru locuitorii săi, ci și pentru turiștii și oaspeții din țară și de peste hotare.De atunci, viața culturală a Cărbunei a înflorit printr-o varietate de proiecte și activități în comunitate. Pe lîngă faptul că satul a devenit o bază a practicii în teren pentru vizitele regulate ale studenților și voluntarilor americani care vin aici în scopul schimburilor culturale și educaționale, din anul 2018 Cărbuna este și locul de desfășurare a festivalului anual Taurul Negru de Cărbuna.Prima ediție a Festivalului a implicat aproape toți sătenii și reprezentanții autorităților publice locale într-o cooperare productivă, în urma căreia au avut loc numeroase schimbări semnificative în Cărbuna.Vara, la Cărbuna se organizează, în mod tradițional, școala de vară americană în domeniul expertizei sociale cu studenți din SUA. Ca parte a școlii de vară, studenții și locuitorii din localitate sînt implicați în activități comunitare din sat. Împreună cu acești studenți din străinătate, au fost pictate 4 stații de autobuz în Cărbuna, care s-au transformat în opere de artă ce prezintă fragmente din așa-numita „cultura de Cărbuna” , de perioada pre-Cucuteni.De asemenea, în parteneriat cu Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei în Cărbuna sînt organizate săpături arheologice și o școală arheologică de vară pentru studenții gimnaziilor și liceelor locale. Aceste evenimente au marcat începutul creșterii gradului de conștientizare a localnicilor și a vizitatorilor despre comorile istorice și culturale găsite în zonă.Un alt pas important în conservarea istoriei și tradițiilor locale este fondarea Muzeului de Istorie și Etnografie din Cărbuna, a cărui inaugurare va avea loc în luna septembrie a anului curent. Muzeul va colecta artefacte arheologice, culturale și tradiționale din Cărbuna și zona istorică din care face parte satul.O premieră pentru festivalul din acest an este inaugurarea unui centru cultural restabilit în Cărbuna. Pentru aceasta, autoritățile locale au alocat clădirea Casei de Cultură, care va fi renovată și dotată cu tot ce este necesar. În timpul festivalului, centrul cultural se va transforma într-o tavernă medievală, care va susține conceptul ediției festivalului din acest an - perioada medievală.În plus, două case din sat au fost achiziționate de asociație și transformate în pensiuni „Casa Zeita” și „Casa Taur”, destinate să găzduiască oaspeții care participă la programul „Hosting Heritage”. Casele au fost renovate în stilul popular moldovenesc, ținînd cont de toate caracteristicile tradițiilor rurale. Acum, pensiunile pot primi pînă la 10 de oaspeți, iar gospodinele locale sînt gata să hrănească vizitatorii cu bucate tradiționale din bucătăria moldovenească și să servească cu vin de casă.Multe lucruri captivante pot fi povestite despre Cărbuna și comorile ei, dar este mai bine să veniți să vedeți personal atractivitatea acestui loc. Aici veți fi întîmpinați cu multă ospitalitate de localnici atît la festivalul Taurul Negru de Cărbuna, cît și în timpul unei vizitei private. Puteți rezerva, de asemenea, un loc în una din pensiuni sau chiar să vă opriți la localnicii ospitalieri pentru a face o pauză de la agitația orașului și pentru a vă inspira din stilul de viață rural, organizîndu-vă o „dezintoxicare tehnologică” de neuitat. Ne vedem în Cărbuna!