Renumitul regizor Igor Cobileanski va lansa serialul Hackerville

Renumitul regizor moldovean Igor Cobileanski va lansa la nivel european un serial de excepție, numit Hackerville.

Pelicula, care este produsă de HBO şi are șase episoade, va fi prezentată publicului pe 4 noiembrie, în limba moldovenească și germană.

Serialul este un thriller de investigație, plin de acțiune și suspans, care povestește istoria unui oraș din România plin de hackeri. Potrivit scenariului, o reţea de hackeri români a săvârşit un atac cibernetic, care a afectat una dintre cele mai mari bănci din Germania.

Filmările au avut loc în oraşul Timișoara din România. Filmele și serialele produse de canalul HBO sînt printre cele mai apreciate în lume. Printre ele se numără Game of Thrones, Sex and the City sau The Wire.