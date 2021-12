Prin ce a fermecat-o Moldova pe actrița rusă Liudmila Border?

Moldova fascinează prin frumusețea dealurilor sale minunate și a pajiștilor înflorite, unde pasc turme de oi, și se memorizează prin primirea călduroasă, bunătatea și căldura locuitorilor săi.

Despre acest lucru, într-un interviu pentru Noi.md, a relatat profesoara GITIS, actriță și om de teatru L.M. Garnița, a cărei carieră cinematografică a început la studioul ”Moldova-film”, unde în anul 1975 ați jucat rolul principal în pelicula istorică ”Calul, pușca și libertatea”, filmat de Vlad Ioviță.

Vorbind despre ce amintiri are despre acea colaborare, Liudmila Garnița a menționat că într-adevăr, acesta a fost primul său rol principal, iar tot ce este pentru prima oară în viață se memorizează în mod special.

”Eu abia absolvisem universitatea, experiență nu aveam. Unde mai pui, că era unicul rol feminin și, respectiv, eu eram unica femeie printre actori. Ioviță înțelegea perfect starea mea psihologică și mi-a formulat exact sarcinile. M-a tratat foarte atent, chiar anxios, așa că toate temerile mele s-au epuizat repede și eu m-am inclus cu plăcere în lucru. Țin minte cum regizorul explica scena în care eu trebuia să sar pe cal și să depășesc voinicește un gard. Vladimir avea emoții – voi reuși oare, îmi propunea ajutorul cascadorului. Dar eu l-am asigurat că mă voi isprăvi singură: „Eu am trăit într-un sat ucrainean, am mers noaptea la pășunat!” Ioviță a concretizat: ”Dar aici nu va exista șaua!” Eu: ”Cine merge noaptea la pășunat cu calul înșeuat?”. Mare i-a fost mirarea, că eu am îndeplinit ferm toate sarcinile lui privind călăria! Apropo, m-a ajutat și faptul, că eram candidată în maeștri în sport la atletica ușoară”, a menționat ea.

Liudmila Garnița a recunoscut că atunci cînd a vizitat Moldova pentru prima oară a rămas fermecată de frumusețea dealurilor minunate, a pajiștilor înflorite pe care pășteau turme de oi.

”Odată Ioviță a organizat pentru grupul de creație o sărbătoare – masa a fost pusă la o margine de pădure. Gustul acelor frigărui, a minunatului vin moldovenesc l-am memorizat pentru întreaga viață. Ca și încrederea pe care o aveam în regizorul nostru înflăcărat, care și el credea în echipa sa prietenoasă de oameni tineri”, a menționat actrița.