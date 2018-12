Moldovenii ar putea fi excluși de la azil în Germania

Moldova ar putea deveni „țară de proveniență sigură" pentru regimul de la Berlin. Liberalii germani cer revizuirea legislației în domeniul migrației.

Cetățenii din 28 de state din întreaga lume au intrat sub limita de 5 procente în procesul de recunoaștere a statutului de azilant în Republica Federală.În acest context, liberalii de la FDP solicită încadrarea țărilor respective în categoria „statelor de proveniență sigure".Deocamdată propunerea lansată de liberali nu se bucură de majoritatea necesară în cele două Camere ale Parlamentului pentru a deveni un proiect de lege, transmite Știri.md cu referire la Dw.com. Potrivit statisticilor, în anul 2018 solicitările de azil ale imigranților din Laos, Paraguay, Mauritius și Quatar au fost complet respinse.Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați (BAMF) a făcut publice datele referitoare la regimul solicitanților se azil. Pentru a se evita ca persoanele care nu au nevoie de protecție să comită abuzuri, există varianta declarării unor ţări drept „state de proveninență sigure".În acest moment, dincolo de granițele Europei, doar Senegal și Ghana sînt considerate ca fiind „sigure", deși guvernul federal insistă pentru introducerea pe această listă și a Algeriei, Marocului, Tunisiei și Georgiei.Propunerea a fost, pînă acum, constant respinsă de către Bundesrat (Camera Superioară a Parlamentului Federal).Un important criteriu pentru declararea unui stat ca fiind „stat sigur" este cota de recunoaștere extrem de redusă a solicitărilor de azil.De altfel, în Acordul de Guvernare din martie 2018 se prevede că „în scopul accelerării procedurilor de recunoaștere a statutului de azilant, Algeria, Maroc și Tunisia, precum și alte state pentru care cota de acordare a statutului rămîne constant la sub cinci procente, vor fi declarate state de proveniență sigură".Pe lîngă țările considerate deja ca fiind sigure din punctul de vedere al legislației privind recunoașterea statutului de azilant, alte 28 de state îndeplinesc aceste criterii, după cum reiese din răspunsul oferit de Guvernul federal la interpelarea grupului parlamentar al FDP.Experta liberală pe probleme de migrație din Bundestag, Linda Teutenberg, a declarat pentru publicația Die Welt că „marea coaliție a promis solemn că în actuala legislatură va include mai multe state pe lista celor de proveniență sigură dacă în decurs de mai mulți ani cota de recunoaștere a dreptului la azil nu a depășit cinci procente".În prezent, 33 de state îndeplinesc acest criteriu, iar dintre acestea 28 au înregistrat sub cinci procente cereri de azil admise în ultimii 3 ani.„Coaliția ar trebui să se țină de cuvînt acum și să declanseze procedurile de verificare a acestor țări“, solicită aleasa liberală Teutenberg. În cazul unor state precum India și Moldova, ea insistă chiar pentru proceduri urgente și complete după criteriile Curții Constituționale, întrucît "o decizie favorabilă este foarte probabilă". După luarea deciziei, declararea oficială a statutului de “țară de proveniență sigură" poate urma relativ repede, adică în anul 2019.În statistica prezentată de BAMF, pînă la sfîrșitul lunii noiembrie, din totalul de 1032 de cereri de azil ale cetățenilor din India, doar 26 au fost acceptate.În cazul Moldovei, rata de succes este și mai redusă: doar 14 persoane au primit statutul de azilant din totalul celor 2044 de cereri analizate de Oficiul Federal pentru Migrație și Azil.În practică însă, respingerea solicitării de azil nu atrage expulzarea imediată. De cele mai multe ori, statele de proveniență refuză să îi primească înapoi pe emigranți sau ei înșiși preferă să trăiască în continuare, ilegal, pe teritoriul Germaniei sau al altor state comunitare.În plus, Germania se confruntă acum cu lipsă de capacități pentru găzduirea temporară a persoanele pe numele cărora se emite mandat expres de extrădare.Lipsesc atît locurile în centrele de extrădare cît și fondurile necesare pentru retrimiterea efectivă a acestor persoane în țările de origine.