Moldova, în clasamentul competitivității în domeniul călătoriilor și turismului Societate 11 septembrie 2019, 11:40

Moldova a urcat cu 14 poziții în clasamentul global al competitivității călătoriilor și turismului, ajungînd pe locul 103.

Acest lucru este menționat în studiul Forumului Economic Mondial „The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019”, relatează Noi.md.

Conform raportului, Moldova a primit 3,3 puncte din 7, ocupînd locul 103 și situîndu-se între Nepal și Tadjikistan. În același timp, ea a obținut cele mai vizibile progrese în clasament printre toate țările, urcînd deodată cu 14 poziții.

România a ocupat în rating locul 56, Ucraina - 78, Rusia - locul 39.

Pe primele locuri în clasamentul competitivității călătoriilor și turismului în 2019 se află: Spania, Franța, Germania, Japonia, SUA, Marea Britanie, Australia, Italia, Canada și Elveția. Următoarele zece țări sînt: Austria, Portugalia, China, Hong Kong, Olanda, Coreea de Sud, Singapore, Noua Zeelandă, Mexic și Norvegia. Închid ratingului format din 140 de țări: Liberia, Ciad și Yemen.

Raportul de competitivitate în domeniul călătoriilor și turismului (The Travel & Tourism Competitiveness Report) este calculat pe baza a 15 factori, printre care, în special, mediul de afaceri, siguranța, prețurile și infrastructura, patrimoniul istoric și cultural, dezvoltarea economică, transportul, sectorul hotelier, comunicarea, medicina, politica vizelor, deschiderea din partea populației etc. Ratingul este publicat o dată la doi ani, începînd cu 2007 și include 140 de țări.