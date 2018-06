„Micul Mozart de Moldova” cere exmatricularea de la Liceul C.Porumbescu (DOC)

Pe pagina de socializare a acesteia a fost făcută o postare, precum că tatăl pianistei vrea ca ea să părăsească această instituție, din motiv că nu există respect și reacție la scrisoarea deschisă, trimisă cu două zile în urmă.

În postarea făcută, Cathérine de Caraman apare într-o poză cu cererea de exmatriculare care a fost astăzi scrisă și semnată.

Contactat de ZUGO, Gheorghe Caraman, a menționat că Cathérine este dezamăgită de situația din liceu, iar că atitudinea pe care ar fi avut-o instituția în care a studiat în acești ani a făcut-o să nu mai vrea să-și continue cariera în muzică.

„Exmatricularea are legătură directă cu scrisoarea. Am solicitat dosarul personal al fiicei mele pentru că nu am avut respect și reacție din partea autorităților la care am trimis scrisoarea deschisă: Guvern, Minister, Parlament, Babuc, Candu. Nimănui nu-i pasă. De ani de zile ne luptăm ca să îmbunătățim situația acestei instituții, dar degeaba. Am trimis mai multe scrisori și...nimic. De multe ori am întrebat unde sînt banii din arenda pe care o face liceul. Nici Monica Babuc nu face nimic”, a comentat Gheoghe Caraman, tatăl lui Cathérine.