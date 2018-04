Locuitorii din Bubuieci au sărbătorit 500 de ani de la înfiinţarea localităţii

Locuitorii comunei Bubuieci au organizat o şezătoare cum obişnuiau strămoşii. Sătenii au sărbătorit 500 de ani de la înfiinţarea localităţii. Oamenii au dansat, au cântat şi s-au bucurat că locuiesc într-un sat frumos şi verde.

Oamenii spun că localitatea se modernizează de la an la an şi sunt mândri că s-au născut în Bubuieci:



"Suntem foarte bucuroşi că suntem anume patrioții acestei bucăţele mici dar frumoase a Republicii Moldova".



"Îmi place că este un sat cu lume multă, lume bună, are conducerea bună. Este şcoala profesională unde sunt diferite meserii, multe lucruri în sat se fac bune tot cu ajutorul nostru".



Primarul susţine că încearcă să facă tot ce îi stă în puteri pentru a le asigura localnicilor confort şi bunăstare.



"Noi avem planuri ca să ne amenajăm şi să ne înfrumuseţăm localitatea şi să o facem bine dezvoltată economic. În sat avem o problemă care o are fiecare să facem drumurile, să facem trotuare, să fim luminaţi, curaţi", a precizat Ion Şarănuţ, primarul satului Bubuieci.





Cu mesaje de felicitare pentru săteni au venit primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, dar şi deputatul PDM Valentina Stratan."Sunt copii foarte talentaţi, oameni foarte frumoşi şi le urez multă sănătate, mă bucur că au organizat o sărbătoare atât de frumoasă, cu tradiţii, cu cântece, cu dansuri, cu copii de la grădiniţă, cu copii din şcoli", a declarat Silvia Radu."Mă bucur că în această zi să fiu în această localitate. Pentru că pentru prima dată oficial această localitate o găsim într-un document istoric care a fost înaintat pârcălabului Toader Bubuioc", aprecizat Valentina Stratan.La eveniment a participat şi primarul satului Gura Humorului din România: "Vin aici de mulţi ani pentru că ne leagă o prietenie statornică suntem înfrăţiţi. Ctitorul satului Bubuieci doarme în somnul de veci la noi la mănăstirea Humorului. "Prima atestare documentară a satului Bubuieci datează din anul 1518. În prezent, comunaaproape 10 mii de locuitori.