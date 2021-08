Enterovirusul face ravagii printre copii

Medicii trag un semnal de alarmă: în ultimul timp, crește numărul copiilor infectați cu enterovirus. Peste 60 la sută dintre micuții internați în Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase sînt diagnosticați anume cu acest tip de virus care, de regulă, afectează copiii de pînă la 10 ani.

Astfel, în ultimele trei săptămîni, numărul pacienților cu enterovirus s-a dublat, ajungînd astăzi la aproape 130 de cazuri. Inițial, simptomele maladiei sînt similare cu cele acuzate în cazul infecțiilor virale, de aceea, părinților le este greu să înțeleagă de ce suferă copiii lor. Pentru a evita îmbolnăvirea, medicii recomandă părinților să nu le permită micuților scăldatul în piscine și lacuri și ocolească zonele aglomerate.

Enterovirusul, care mai este numit și gripa de vară la copii, se manifestă prin febră, care poate ajunge și pînă la 40 de grade, dureri de cap și de mușchi. De aceea, boala poate fi ușor confundată cu o infecție virală. În a doua fază, deja încep să apară erupții pe corp, în gură și în gît. Factorii care contribuie la apariția focarelor de boli infecțioase sînt clima caldă, produsele noi introduse în meniul zilnic, aflarea copiilor în zone aglomerate. Prin urmare, grădinița sau tabăra de vară, creează condiții pentru apariția acestei infecții. Pe Marcela am întîlnit-o la spitalul de boli infecțioase. Femeia spune că, acum două săptămîni, a fost cu toată familia la o piscină și s-au scăldat. Peste cîteva zile, unul dintre cei trei copii a început să se simtă rău.

„Am mers la scăldat, ne-am scăldat, duminică. A trecut, practic, o săptămînă și atunci a început a apărea febră. Am încercat acasă să i-o scad și am văzut că nu pot. Am chemat ambulanța. Am venit aici cu gîndul că am venit cu angină dar, e boala dată”.

La cîteva zile distanță, și ceilalți doi copii, unul de aproape trei ani și altul de șapte luni, au început să aibă aceleași simptome și au fost internați în spital. Așa că, Marcela stă cu toți trei sub supravegherea medicilor. Cel mai mic a fost și cel mai afectat. Femeia ne-a mai spus că, înainte de a se îmbolnăvi copiii ei, nu a știut mai nimic despre acest virus. Acum, însă, ar vrea să dea mamelor unele sfaturi.

„E o boală foarte capricioasă pe care copiii nu o pot suporta, e foarte grea”.

„Recomand să nu meargă la scăldat, acum, în această perioadă. Da eu știu că este cald dar, să nu meargă la bazin, iazuri că apa e cea mai… de la ea și se transmite boala aceasta”.

Potrivit medicilor infecționiști, pentru a diagnostica boala, este nevoie de investigații specifice.

„În debut, infecția entrovirală se manifestă ca o simplă răceală, dar, deja la a doua, a treia zi, apar semne clinice pentru un anumit tip de infecție enterovirală, un anumit tip de tablou clinic sau sînt semne caracteristice în gît, sau sînt erupții specifice anume pentru infecție enterovirală, sau este tabloul clinic pentru meningită și deja se confirmă diagnisticul după anumite de investigații specifice”.

Medicii recomandă ca, în această perioadă, micuții să fie feriți de grupurile mari de oameni, întrucît virusul se răspîndește prin strănut. De asemenea, se transmite prin urină și mase fecale, iar asta explică de ce trebuie evitat scăldatul în lacuri și piscine. Este de menționat și faptul că, 30 de zile după tratament, copilul încă este purtător de infecție și, prin urmare, prezintă pericol de îmbolnăvire pentru alți copii.

„Mămicile care văd că copiii fac careva semne clinice, o subfebrilitate sau un strănut, o rinoree, să nu meargă în colectivitate, sau să nu meargă la zile de naștere, să nu meargă la bazin. Să stea izolat la domiciliu. Asta este un moment foarte important: să nu fim surse de infecție pentru ceilalți copii sănătoși”.

Enterovirusul se poate răspîndi și la adulți, adică cei mici își pot molipsi și părinții, care sînt sfătuiți să fie cît mai vigilenți, în această perioadă, și să se adreseze la medic, la timp.