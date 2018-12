Defileul din toltrele de la Berlinţi – un pitoresc monument al naturii (Foto)

Întorcîndu-ne toamna tîrziu, într-o seară ploioasă a anului 2012 dintr-o lungă și obositoare călătorie de la nordul Moldovei, am observat printre şirul de toltre, nu departe de autostradă o carieră gigantică, care se întinde paralel cu şoseaua.

Deplasîndu-ne un pic mai departe am văzut vîrful unui deal nu foarte mare, care se întrezărea printre cele două şiruri de toltre nu foarte înalte. Unul dintre ele era capătul aceleia, pe care deja aproape că o "înghiţise" uriaşa carieră de exploatare minieră. Așa că am decis să ne oprim din drumul nostru și să examinăm mai îndeaproape acest relief neobișnuit.Drumul de ţară ne-a adus la o Staţie abandonată de maşini şi tractoare, totul în jur era acoperit cu gunoaie și resturi ruginite de tehnică. Chiar în fața noastră şi-a făcut apariţia confortabilul defileu-depresiune, format de cele trei şiruri de toltre-înălţimi, care se unesc radial. În partea de jos a defileului se află albia unui pîrîu sau rîu secat, anul a fost secetos, aşa că nu este exclus că în alţi ani, pe aici curge apă, înviorînd peisajul.Deosebit de atractiv ni s-a părut dealul central sub formă de cupolă, pe care am urcat pentru a putea admira împrejurimile. Și am fost răsplătiți pentru eforturile noastre.Continuarea articolului citiți pe moldovenii.md