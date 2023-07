Constantin Haret: Nu trebuie să permitem deprecierea valorilor spirituale

Acum în lume există o depreciere a valorilor spirituale, care nu poate fi permisă, precum și un eșec total al orientărilor valorice.

Această opinie a fost exprimată într-un interviu acordat pentru Noi.md de către fostul director al Teatrului Dramatic Rus de Stat “A.P. Cehov”, Artistul Poporului al Republicii Moldova Constantin Haret.

"Sînt îngrijorat de ceea ce ni se impune. Am fost crescut cu alte valori. Și nu percep cînd un bărbat sărută alt bărbat. Am alte valori! Am un alt concept despre familie”, a spus el.

Constantin Haret a povestit un caz cînd un actorcoleg și-a adus copiii în Moldova din America, pentru că fiul său de patru ani a fost îmbrăcat într-o fustă la grădiniță și întrebat: „Cum te simți mai bine - în fustă sau pantaloni? Ce vrei să fii - băiat sau fată?”.

Așa că a adus copiii aici pentru că și-a dorit ca copii lui să crească sănătoși mintal. Dar dacă și pe noi ne vor obliga să respectăm această nouă politică aici, atunci încotro mergem?", a întrebat fostul director al Teatrului Dramatic de Stat Rus “A.P. Cehov”.

Potrivit acestuia, acum există o depreciere a valorilor spirituale. „Moldovenii au o zicală: șapte ani de acasă. Adică în șapte ani se formează fundamentul personalității. Și dacă un copil de patru ani este întrebat cine vrei să fii, băiat sau fată, atunci acesta este un eșec complet al orientărilor valorice. Și nu se știe dacă se va limita doar la asta. Și nu exagerez - doar că unele concepte de bază, unele granițe, unele tabuuri milenare sînt șterse", a subliniat Constantin Haret.