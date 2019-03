Călătoria din satul Donici pînă în satul Maşcăuţi (FOTO)

Vom încerca să vă descriem pas cu pas ultima noastră călătorie de toamnă din anul 2014, adică să reproducem exact itinerarul, pe care l-am urmat şi să vă arătăm, cel puțin, o parte din ceea ce am văzut în acea zi senină şi frumoasă de octombrie.

Scopul acestui traseu a fost dorința noastră de a vizita locurile, unde nu am fost demult ori pe care nu le-am vizitat încă. Principalul reper sau stea călăuzitoare a întregului nostru itinerar a fost rîul Răut. Am îndrăgit demult acest fluviu intern, care este şi cel mai mare din republică şi despre care v-am povestit deja în publicațiile noastre anterioare: Răutul, Călătorie pe Răut de la Trebujeni pînă la Furceni. Cu toate acestea, nu am putut cerceta tot ce ţine de acest rîu minunat, ca să vă povestim. Un alt motiv pentru care am purces în această călătorie a fost dorința noastră de a vizita cîteva sate vechi din Republica Moldova ca să vă demonstrăm atracțiile acestora. Primul punct al itinerarului nostru a fost satul Donici din raionul Orhei, acesta fiind unicul punct al călătoriei noastre, care nu este situat pe malul Răutului. Satul este destul de mic, conform recensămîntului din anul 2004 aici locuiau 602 oameni, dintre care 98% o constituiau moldovenii.

