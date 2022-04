Heringul – un aliment sanatos pentru organism

Unul dintre alimentele foarte bune pentru sanatate este heringul. In ultimii ani oamenii de stiinta au laudat tot mai mult heringul, avand in vedere ca substantele continute de acest peste ne ajuta sa ramanem mai sanatosi si mai rezistenti in fata bolilor care apar in acest anotimp, informează Noi.md cu referire la bodygeek.ro.

In Olanda cercetatorii cred foarte mult in componentele pe care le are carnea acestui peste si considera ca ele imbunatatesc si dau energie in mitocondriile de la nivel celular. Avand in vederea acest aspect, se pare ca ei faceau referire la toate speciile de hering, dar specificau si faptul ca pestele nu trebuie tratat termic. Deci pentru ca heringul sa fie o sursa unica de sanatate a organimului trebuie consumat afumat, sarat sau crud marinat.

Populatia locala din Olanda crede foarte mult in proprietatile carnii acestui peste si o folosesc foarte frecvent in bucataria traditionala olandeza. Familiile folosesc macar o data in meniul zilnic carnea de hering. De asemenea, o considera o delicatesa traditionala si au multe retete interesante de preparare a heringului. Cea mai simpla reteta folosita de orice familie este urmatoarea: se ia pestele proaspat, se spala, se eviscereaza, se presara sare grunjoasa pe el, dafin si ienibahar. Se tine timp de 3 ore la marinat si apoi poate fi mancat cu paine proaspata cu putina ceapa si un ou fiert. Se pare ca o felie de paine cu o bucatica de hering astfel preparat contine o treime din caloriile zilnice si din acizii grasi omega-3 care ajuta in eliminarea radicalilor liberi, reducerea riscului de formare a cheagurilor de sange, imbunatatirea fluxului sangelui, la productia normala de hormoni sexuali, in prevenirea unor probleme de sanatate cum este de exemplu ateroscleroza si bolile de inima.

Heringul contine proteine care sînt absorbite in organism in proportie foarte mare, aproape de 90%. Spre deosebite de acestea proteinele din carnea de vita sînt absorbite doar cel mult 43%. Daca se consuma zilnic o mica cantitate de hering cu putina sare se imbunatatesc functiile ficatului, vezicii biliare si pancreasului.

Heringul contine grasimi nesaturate care sînt mai utile decat grasimile animale saturate. De asemenea, carnea acestui peste este o importanta sursa de complex de vitamine B12, A, PP si D. Ficatul pestelui este bogat in vitamina D si A.

Uleiul de peste este mai eficient de 5 ori decat uleiul vegetal, el ajuta la reducerea cantitatii de colesterol din sange. Studiile recente au aratat ca lipsa de omega-3 poate avea legatura cu aparitia unor boli – ateroscleroza, artrita reumatoida sau cancerul.

Carnea de hering nu trebuie sa fie consumata cu multa sare deoarece poate creste tensiunea arteriala si poate duce la aparitia unor boli de rinichi, sarea in exces nu este sanatoasa pentru organism.