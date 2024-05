Ceaiul verde: Cele 10 beneficii uluitoare asupra sănătăţii tale

Ceaiul verde iti poate stimula rapid starea de sanatate in cateva moduri neasteptate. Intai de toate, trebuie sa stii ca el vine recomandat de departe, cu mii de ani in urma, cand chinezii il consumau cu regularitate din pricina remediilor sale de sanatate dovedite.

Proprietatile benefice ale ceaiului verde au fost dovedite stiintific in zilele noastre si asistam la o repunere in drepturi a acestei plante miracol, asa cum merita orice cadou pe care natura ni-l ofera cu generozitate pentru sanatatea si starea noastra de bine.



Iata lista beneficiilor asupra sanatatii pe care le are ceaiul verde:



1. Scade greutatea corporala. Cand bei ceai verde, te simti satul si deci nu mai ai pofta de mancare. Ceaiul verde contribuie activ la arderea caloriilor, conform studiilor efectuate periodic de Clinica de nutritie americana.



2. Are proprietati anti-imbatranire. Ceaiul verde este bogat in antioxidanti, in vitaminele E si C. Antioxidantii distrug radicalii liberi care deterioreaza membrana celulara. Iar celulele cu membrana deteriorata duc la boli precum cancerul, diabetul si atacul de inima. Un studiu realizat de Universitatea din Cleveland arata ca ceaiul verde consumat regulat ajuta la eliminarea durerilor din artrita reumatoida.

3. Vindeca astmul. Ceaiul verde contine o substanta numita teofilina care relaxeaza muschiul, deci ajuta muschii care sustin tubul bronhic sa se relaxeze; astfel se reduce abilitatea astmul de a restrictiona respiratia normala.



4. Scade tensiunea arteriala. Daca ai tensiunea crescuta, poti sa fii mai vulnerabil si predispus unei comotii cerebrale sau unui infarct. Ceaiul verde previne formarea cheagurilor de sange care duc la aceste maladii.



5. Lupta impotriva cancerului. O echipa de la Clinica Mayo a descoperit ca trei din patru pacienti cu leucemie care au consumat ceai verde au avut parte de o regresie a bolii. Al patrulea pacient a manifestat si el imbunatatirea starii de sanatate. Doctorii au administrat ceaiul verde acestor pacienti dupa ce s-au efectuat multe teste de laborator care releva faptul ca substanta din ceaiul verde a omorat celulele leucemiei. Acest lucru se datoreaza cantitatii mari de antioxidanti din ceaiul verde si capacitatii lor de a provoca moartea celulelor canceroase asa cum mor si celulele sanatoase.

Nu este interesant de remarcat faptul ca numarul cazurilor de morti cauzate de cancer in Japonia – tara unde se bea ceai verde cu regularitate- este dramatic redus fata de cele din Statele Unite sau Europa?

6. Scade colesterolul tau. Studiile au dovedit ca aceasta bautura miraculoase contribuie la scaderea colesterolului LDL fara alte efecte secundare. Astfel, prin reducerea valorii acestei componente a colesterolului total, corpul primeste ajutor in lupta impotriva atacului de cord sau a comotiei cerebrale.



7. Este un paznic impotriva infectiilor. New York Times a dat publicitatii informatii potrivit carora acest extract are abilitatea de a intari sistemul imunitar si deci sa lupte contra bolilor. Microbiologistul Milton Schiffenbauer, profesor la Pace University (New York) a afirmat, “Cercetarile noastre dovedesc fara indoiala faptul ca extractul de ceai verde poate distruge microorganismul care cauzeaza boli. Daca putem stimula sistemul imunitar si in acelasi timp sa reusim si sa distrugem organismele care provoaca imbolnavirea, devine cu totul logic sa beti cat mai mult ceai verde cu putinta.”



8. Trateaza arsurile solare,ochii iritati, taieturile si zgarieturile minore, din pricina proprietatilor sale antiseptice.



9. Incercati o gargara cu ceai verde cand simtiti ca se apropie o raceala.



10. Daca suferiti de sindromul piciorul atletului, inmuiati-va picioarele intr-o infuzie de ceai verde caldut. Efectele binefacatoare si relaxante le veti simti imediat.



Desi ceaiul verde nu este bagheta magica care rezolva orice problema de sanatate si ca nu ne putem vindeca de boli doar cu ceai verde, cu siguranta nu strica sa consumam aceasta bautura sanatoasa din antichitate zilnic, de cel putin 2-3 ori pe zi. Corpul ne va multumi cu siguranta. Alaturi de apa plata zilnica, el contribuie la cantitatea obligatorie de lichide de consumat pe zi pentru a ne mentine buna functionare a organismului.