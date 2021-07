Cîteva surse de infectare cu hepatita C

Heptita de tip C este o afectiune a ficatului, cauzata de infectia cu virusul hepatic C. Acest tip de hepatita se transmite prin contactul direct cu sangele cuiva infectat.

Transfuziile, anumite interventii medicale precum si injectarea substantelor interzise sînt modalitatile prin care hepatita C este transmisa de cele mai multe ori. Exista insa si surse de infectare de care te lovesti zilnic, fara sa iti dai seama, incepand de la vizita la cabinetul stomatologic si pana la vizita la salonul de infrumusetare pentru o manichiura ca la carte.

Surse de infectare cu hepatita C de care te lovesti zilnic

Cabinetul stomatologic – procedurile dentare facute de medicul dentist te pot expune infectarii cu virusul hepatic C. In timpul acestor procesuri, virusul poate fi transmis prin contactul direct cu sangele unui alt pacient infectat cu acest virus. Din pacate, soarta pacientului de pe scaunul stomatologului este in mainile medicului. Pentru a preveni raspandirea acestui virus, medicul stomatolog trebuie sa acorde o atentie sporita procedurilor de dezinfectare a instrumentelor folosite in timp ce isi desfasoara munca.

De asemenea, persoanele purtatoare ale acestui virus trebuie sa isi informeze medicul stomatolog cu privire la starea sa pentru ca acesta sa fie si mai atent si precaut decat este de obicei. Astfel, ceilalti pacienti ai cabinetului nu sînt expusi infectarii cu virusul hepatic C.

Salonul de infrumusetare – o banala manichiura sau pedichiura poate sta la baza infectarii cu virusul hepatic C. Pentru evitarea acestui scenariu negativ, personalul salonului trebuie sa se asigure ca toate instrumentele si ustensilele folosite la un client sînt imediat dezinfectate corespunzator. De asemenea, manichiurista trebuie sa faca tot posibilul pentru a evita declansarea unei sangerari. Medicii sustin ca taierea cuticulelor este o procedura nesanatoasa si foarte periculoasa, pentru ca permite accesul bacteriilor direct in organism. In cazul clientei care isi doreste o manichiura facuta de un profesionist, este indicat sa aleaga intotdeauna cu atentie salonul de infrumusetare in care va obtine manichiura mult dorita si sa fie atenta pentru a observa daca se respecta sau nu normele de ingiena impuse.

Salonul de tatuaje – acum sînt la moda tatuajele, fie ele pe corp, fie in zona sprancenelor, insa inainte de a-ti face un asemenea tatuaj este important sa verifici daca salonul la ale carui servicii apelezi respecta normele impuse de lege in ceea ce priveste sterilizarea instrumentelor folosite. Virusul hepatic C poate ramane atat pe instrumentele folosite pentru tatuat, cat si in cerneala.

Salon de body piercing – si piercing-urile te predispun la infectarea cu virusul hepatic C asa ca, daca iti doresti un asemenea accesoriu corporal, asigura-te ca mergi la un salon de incredere, care respecta normele de igiena ca la carte.

Accidente la locul de munca – daca lucrezi intr-un mediu care te expune la contactul cu sangele ori fluidele corporale ale altei persoane, precum intr-un cabinet stomatologic, intr-un laborator de analize de sange, in cadrul politiei sau chiar in sistemul educational, este posibil sa intri in contact accidental cu sangele unei persoane infectate cu virusul hepatic C. Studiile arata ca 1,8% dintre persoanele care interactioneaza cu un pacient bolnav de hepatita C este infectat, la randul lui, cu acest virus hepatic. Pentru a preveni o asemenea situatie, respecta cu mare atentie regulile de igiena si fii in permanenta vigilent.