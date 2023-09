Alimentele care reglează nivelul acidului uric şi ţin alte boli la distanţă

Acidul uric este un acid organic, care se găseşte în sînge şi urină, rezultînd din arderea proteinelor. Patologia lui este în primul rînd dominată de gută. Valorile normale în sînge sînt de 2-5 mg/100 ml ser la adulţi şi între 1-3 mg/100 ml ser la copii. În urină, valorile normale sînt cuprinse între 0,25 – 0,8 g/urina 24 h la adulţi şi de 3,5 mg/kg corp/24 h.

La copiii sub 1 an, valoarea normală a acidului uric este de pînă la 25 mg/kg corp/24h. Valorile crescute ale acestei analize medicale se întîlnesc în următoarele cazuri patologice: gută, insuficienţă renală cronică, leucemie, boli infecţioase, poliglobulie, procese însoţite de degradări tisulare, precum şi după radioterapie, tratamente cu medicamente antimicotice şi antimetabolice, toxicoza gravidică, intoxicaţiile cu plumb şi mercur.

Printre factorii care pot determina cresterea nivelului de acid uric se numara : consumul de alcool, o dieta bogata in purine (carne si peste), obezitate, genetica, acidoza, diabet, tiroida si insuficienta renala, printre altele, transmite timpul.md.

Cum să elimini acidul uric

Potrivit secretele.com, cele mai bune metode de eliminare a acidului uric în exces sînt următoarele:

1. Sucul de lamaie

Multi considera ca sucul de lamaie este acid, ceea ce este total eronat. Cu toate acestea, sucul de lamaie are o influenta pozitiva asupra corpului, reusind sa-l faca alcalin. In momentul in care corpul devine alcalin, acidul uric este neutralizat. Mai mult decat atat, acesta contine vitamina C, care poate de asemenea sa reduca nivelul de acid uric din sange. Stoarce o lamaie intr-un pahar cu apa calduta si bea-l inainte de a manca. Repeta acest procedeu timp de 3-4 saptamani si vei readuce nivelul acidului uric la normal.

2. Bicarbonatul de sodiu

Bicarbonatul de sodiu poate ajuta la reducerea durerilor provocate de un nivel crescut de acid uric, insa are si capacitatea de a reduce acest nivel. Atat lamaia, cat si bicarbonatul de sodiu pot alcaliniza corpul , facand practic acidul uric mai solubil, ceea ce va face mai usoara eliminarea lui prin rinichi. Combina o jumatate de lingurita de bicarbonat de sodiu cu un pahar de 200 de ml de apa. Bea pana la patru pahare pe zi, regulat, timp de doua saptamani. Pentru un efect mult mai puternic, poti stoarce o jumatate de lamaie in apa respectiva. Daca aveti hipertensiune arteriala, acest tratament nu este pentru voi. Cei care au peste 60 de ani ar trebui sa limiteze consumul la maxim 2 pahare pe zi.

3. Apa

Consuml a 2 litri de apa pe zi poate filtra acidul uric, intrucat acesta va fi diluat, ajutand rinichii sa elimine orice urma de acid uric din sange. Mai mult decat atat, un consum regulat de apa poate reduce atacurile de guta. Un studiu prezentat la reuniunea anuala a Colegiului American de Reumatologie din anul 2009, a aratat ca cei care beau 5-8 pahare de apa in decurs de 24 de ore inainte de un posibil atac de guta, au redus riscul cu 40% comparativ cu cei care au baut doar un pahar cu apa. Acesta este motivul pentru care ar trebui sa ajungi sa consumi pana la 8 pahare de apa pe zi.

4. Alimente bogate in fibre

Alimentele care contin cantitati mari de fibre dietetice sînt gasite pentru a reduce nivelul de acid uric prin absorbtia si eliminarea acestuia din organism. Puteti consuma, de asemenea, alimente care contin carbohidrati cu amidon, deoarece acestea sînt mici in continut purinic. Mere, portocale, cereale integrale, capsuni si pere sînt doar cateva exemple de alimente care sînt bogate in fibre in timp ce orezul,cartoful, quinoa, banana si ovazul sînt considerate a fi extrem de eficiente in eliminarea acidului uric si pot fi introduse in dieta ta de zi cu zi.

5. Dieta saraca in purine

Purinele sînt de fapt compusi care contin azot, care se descompun si formeaza acid uric. Acestea sînt principalale cauze ale cresterii nivelului de acid uric din sange. Purinele se regasesc de obicei in proteinele animale. Asadar, ar trebui evitat pe cat posibil consumul de carne de orice fel : de pasare, vita, porc inclusiv carnea de peste. Proteinele respective pot fi inlocuite cu usurinta cu legume, fasole, sparanghel si ciuperci.

6. Uleiul de masline

Consumul uleiurilor prelucrate sau incalzite pot distruge vitamina E din corp, vitamina atat de necesara pentru reglarea nivelului de acid uric. Trebuie neaparat sa inlocuiti aceste uleiuri cu uleiul de masline presat la rece. Puteti folosi acest ulei inclusiv la temperaturi ridicate cum ar fi la prajit sau la cuptor. Uleiul de masline contine grasimi mononesaturate care sînt stabile, chiar si atunci cand este incalzit. De asemenea, acesta este bogat in antioxidanti si vitamina E, precum si in componente anti-inflamatorii.

7. Cirese

Ciresele au substante chimice care te pot ajuta să elimini acidul uric. Ciresele contin flavonoide numite antociani, care reduc inflamatiile provocate de surplusul de acid uric din sange. Tu ar trebui sa mananci o jumatate de cana de cirese in fiecare zi, timp de cateva saptamani sau sa bei 1-2 cesti de suc de cirese timp de patru saptamani. Poti adauga in dieta ta zilnic si capsuni, ardei gras, afine, rosii, atat de bogate in antioxidanti si vitamina C.

8. Otetul de mere

Deoarece otetul de mere este un detoxifiant natural recunoscut, acesta are si capacitatea de a elimina toxinele din organism, printre acestea numarandu-se si acidul uric. Otetul de mere contine acid malic, care poate ajuta la eliminarea cu usurinta a acidului uric prin intermediul rinichiilor. Otetul de mere este de asemenea cunoscut si pentru proprietatiile sale uimitoare in restabilirea alcalinitatii organismului.