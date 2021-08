6 alimente care cresc nivelul de fier din organism

Fierul este un nutrient foarte important in organism. El duce oxigenul la celule, prin intermediul sangelui, iar o deficienta de fier in corp se traduce prin oboseala, slabiciune si chiar anemie.

Din fericire, o multime de alimente pot creste in mod natural nivelul de fier in organism.

Iata care sunt acelea:

1. Spanac

Daca vrei sa ai mai mult fier in organism, atunci spanacul este ceea ce iti trebuie. Spanacul poate fi folosit in salate, in supa de legume si chiar in smoothie-uri. Sote-ul de spanac este la fel de delicios si merge de minune cu peste sau cu pui.

2. Ton

Una dintre cele mai bune optiuni pentru un pranz sanatos si savuros este o gustare cu ton. Tonul il poti consuma ca atare pe o felie de paine neagra sau in salata, cu paste sau legume.

3. Carnea de vita

Carnea de vita contine fier. Opteaza pentru o bucata de friptura dintr-o bucata de carne slaba, fara grasimi pe care o poti manca intr-un burrito, dar si alaturi de o salata.

4. Crabi si stridii

Daca iti plac fructele de mare, afla ca o portie de crabi sau stridii este o sursa excelenta de fier.

5. Carnea de pui

Daca nu iti place carnea de vita, carnea de pui poate fi si ea o optiune. Desi nu este atat de bogata in fier ca si carnea de vita, cea de pui are si ea proprietati. Poti prepara carnea de pui in supe, salate, taco, burrito sau gratar.

6. Nuci si seminte

Daca esti vegetarian, iti poti creste nivelul de fier din organism cu ajutorul nucilor si semintelor. Semintele de pin sau susan au cel mai ridicat nivel de fier.

Alte surse de fier mai pot fi crevetii, fructele uscate, fasolea, tofu, lintea si carnea de porc.