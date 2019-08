Urechean a spus cine are cele mai multe șanse de a cîștiga în alegerile locale

Ieri s-a anunțat că blocul ACUM se pregătește să înainteze candidatura lui Andrei Năstase pentru funcția de primar al Chișinăului.

Anterior, și socialistul Ion Ceban și-a anunțat intenția de a participa la alegerile locale din Chișinău. Astfel, principalii rivali ai viitoarei campanii electorale vor reprezenta coaliția de guvernămînt, transmite enews.mdCare dintre ei are șanse mai mari și dacă va exista o a treia opțiune, explică fostul primar al capitalei, Serafim Urechean.„Pentru început, voi menționa că astăzi eu sînt o persoană complet în afara politicii. De aceea, acum vorbesc bazîndu-mă doar pe experiența mea profesională. Problema este că nici candidatul socialiștilor și nici candidatul din Blocul ACUM nu au o astfel de experiență. Și asta înseamnă că locuitorii Chișinăului vor alege din nou un primar după considerente geopolitice. Vor alege un primar-politician, nu un primar-gospodar.Cred că în situația actuală, mai multe șanse să cîștige are candidatul din partea socialiștilor. Acumiștii au făcut în ultima perioadă mai multe greșeli tactice și strategice. În prezent, ei dețin aproape toată puterea economică din țară, iar deocamdată o gestionează foarte nesingur - doar prin majorare de impozite, prețuri și tarife. Respectiv, cu cît sînt mai aproape alegerile, cu atît mai mult va scădea ratingul Blocului ACUM și a candidatului său pentru funcția de primar al Chișinăului.Desigur, o oarecare a treia figură, capabilă să rezolve problemele urbane, ar putea să se implice în disputa dintre acești doi pretendenți. Dar, din păcate, totul se îndreaptă spre faptul că orășenii ... hai s-o spunem mai moale, vor fi din nou duși în eroare cu „geopolitica”. De aceea, în viitorul apropiat eu nu aștept în Chișinău schimbări cardinale spre bine. Orașul își va continua căderea în picaj", spune Serafim Urechean.