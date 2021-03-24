Moldova va avea soarta Kosovo. Opinie

Această opinie a fost exprimată de către diplomatul israelian, expertul militar și politic, fostul șef al serviciului israelian special "Nativ", Yakov Kedmi, vorbind în cadrul emisiunii "Mecanismul de acțiune cu Elena Levițkaia-Pahomova", informează Noi.md.
"Moldova va avea soarta Kosovo. Ceea ce se întîmplă acum în Kosovo se poate întîmpla și în Moldova, dar cu mici diferențe", a afirmat el.
Yakov Kedmi a atras atenția asupra faptului că în Moldova este instalată o putere românească asupra poporului moldovenesc, care este exercitată de un președinte cu cetățenie română, care a venit la putere în principal datorită voturilor oamenilor care nu locuiesc în Moldova.
"Sînteți conduși în liniște spre opțiunea Kosovo. Dar că în Kosovo erau albanezii împotriva sîrbilor, iar voi aveți români împotriva moldovenilor, care desfășoară cu forța românizarea poporului moldovean. Iar dacă poporul moldovenesc este de acord să fie români, cine îi va împiedica să facă acest lucru? Nimeni nu va apăra drepturile naționale ale poporului moldovean atunci cînd ei vor ca românii să instaureze o guvernare românească, cultură românească și un mod de viață românesc în Moldova. Numai că probabil ei au uitat că în România, moldovenii au fost întotdeauna oameni de clasa a treia. După moldoveni erau țigani. Și gata. Ei vor o astfel de situație? Ei bine... Cu plăcere. De jure nu va avea loc unirea Moldovei cu România, dar de facto - da", a spus Yakov Kedmi.
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еврей с программой прорюсской Левицкой- Похомовой?
Вроде бы умный, но такую ерунду несет ! Ведь Молдова - это от Карпат до границ Украины. Молдову между Прутом и Украиной, Бассарабию, анексировала имперская Россия в 1812 г по договору с Турцией. Россия и Турция до сих пор управляют в Бассарабией. Сеет вражду этот " эксперт"
ТОЧКА ЗРЕНИЯ, этот маланец совсем не умный, а подлый и хитрый тип. Он несёт всякую ахинею везде, будучи внештатным российским пропагандистом и отрабатывая, видимо, солидные финансовые бонусы. Иными словами - обыкновенная сволочь.
Еврей открывает глаза молдаванам на то,что происходит в стране,а румынская пятая колонна тут как тут - пытаются заболтать правду и аналитически продуманные прогнозы,правда что-то малочисленная групка проблеяла ахинею.А где ваши постоянные тролли - типа прохожий,очевидно-невероятный и прочии?Ау,предатели памяти предков - молдаван вы где ?
Раве румыны не цыгане? Вот новость для меня. Тогда почему в Европе их презирают? Я видел румын с европейскими чертами лица, но очень много румын похожи на турок, или цыган. Или это зависит от области проживания? Может я видел венгров- румынских граждан?
Rominoizii se "chisa kipitok" deja cu bla bla propagandista ciausista aici in comentarii
ОООООООООО как румынчики закукарекали,Вы были и есть оккупанты Молдовы со своей подстилкой
Молдова рискует утратить статус внеблокового нейтрального государства, когда закрывает глаза на размещение американского спецназа на военной базе в молдавских Бульбоаках. Процесс реновации военных объектов США был начат еще в 2012 году, а на реализацию проекта было выделено финансирование в размере 1,6 млн. дол.Тренировки американского спецназа на территории Молдовы,живущей в условиях неурегулированного военного конфликта в Приднестровье, а неподалеку расквартированы миротворческие силы Армии России.И если российские военные находятся на территории Молдовы на основании общепризнанного международного соглашения, подписанного президентами России и Молдовы, а затем ратифицированного парламентами двух государств,то нахождение там войск НАТО( американских или румынский солдат) является сугубо политическим решением.В 2012 политики решили, что Молдова должна двигаться в сторону Евросоюза и республика получила статус партнёра в рамках “Глобальной инициативы в области миротворческих операций” (GPOI), которая финансируется американским правительством.Такое решение ведет к излишней милитаризации региона и повышает общее напряжение, что явно противоречит интересам нашей республики.Но выгодно американцам как часть "Стратегии США в Молдове"-превращение страны в полигон и плацдарм,военно-политическое антироссийское формирование.Предлагаемая Санду кандидатура премьера И.Гросу-агрессивного русофоба,ярого униониста,известного своим отношением к жителям Приднестровья(конфликт в Варнице),кандидатура главы МИД М.Попшоя-он один из самых агрессивных молдавских политиков;кандидатура на пост министра обороны А.Носатый,прошедшего обучение в США -деятельность которых может привести к ухудшению ситуации,вплоть до вооруженного конфликта.
Вот дебил