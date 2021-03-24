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Moldova va avea soarta Kosovo. Opinie

Politică24 martie 2021, 19:16

Această opinie a fost exprimată de către diplomatul israelian, expertul militar și politic, fostul șef al serviciului israelian special "Nativ", Yakov Kedmi, vorbind în cadrul emisiunii "Mecanismul de acțiune cu Elena Levițkaia-Pahomova", informează Noi.md.

"Moldova va avea soarta Kosovo. Ceea ce se întîmplă acum în Kosovo se poate întîmpla și în Moldova, dar cu mici diferențe", a afirmat el.

Yakov Kedmi a atras atenția asupra faptului că în Moldova este instalată o putere românească asupra poporului moldovenesc, care este exercitată de un președinte cu cetățenie română, care a venit la putere în principal datorită voturilor oamenilor care nu locuiesc în Moldova.

"Sînteți conduși în liniște spre opțiunea Kosovo. Dar că în Kosovo erau albanezii împotriva sîrbilor, iar voi aveți români împotriva moldovenilor, care desfășoară cu forța românizarea poporului moldovean. Iar dacă poporul moldovenesc este de acord să fie români, cine îi va împiedica să facă acest lucru? Nimeni nu va apăra drepturile naționale ale poporului moldovean atunci cînd ei vor ca românii să instaureze o guvernare românească, cultură românească și un mod de viață românesc în Moldova. Numai că probabil ei au uitat că în România, moldovenii au fost întotdeauna oameni de clasa a treia. După moldoveni erau țigani. Și gata. Ei vor o astfel de situație? Ei bine... Cu plăcere. De jure nu va avea loc unirea Moldovei cu România, dar de facto - da", a spus Yakov Kedmi.

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