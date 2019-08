Leancă anunță că se va adresa în judecată

Fostul prim-ministru Iurie Leancă învinuiește actuala guvernare că ar încalca legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal și explică de unde are 50 de mii de euro pe care a intenționat să le scoată din țară la începutul acestei luni.

Politicianul și-a arătat și pașaportul diplomatic, pentru a-i contrazice pe cei care au declarat că documentul era nevalabil în momentul în care a încercat să treacă frontiera.Într-o postare pe Facebook, Iurie Leancă spune că cei 50 de mii de euro sînt bani munciți onest înainte de a veni în politică, cînd avea un salariu de zece mii de euro ca diplomat la Haga și de pe cînd a muncit timp de patru ani ca vicepreședinte al unei prospere companii din Moldova.„Am mai zis că nu sînt un om bogat, dar nici sărac nu mă consider. Aceste salarii pentru care am muncit onest mi-au permis să plătesc și studiile copiilor, și să-mi cumpăr automobil, și să am o viață decentă, inclusiv să călătoresc în România, unde am mai multe activități, inclusiv politice. Sînt bani declarați 10 ani la rînd în declarația mea de avere, sînt economiile mele cîștigate corect".Politicianul și-a pozat și pașaportul diplomatic, care a fost eliberat chiar recent, în luna iulie 2019 și este valabil pînă în 2024.„Dar alde Năstase nu are de unde să știe ce înseamnă să fii diplomat de carieră și nici legile nu prea vor să le respecte”, adaugă Leancă.Iurie Leancă anunță că își va face dreptate în instanțele de judecată și va cere despăgubiri morale, atât de la autorități, cât și de la instituțiile media care au răspândit informații false.„Anunț că voi depune toate demersurile legale pentru ca cei care au comis astfel de abuzuri să fie identificați și trași la răspundere, iar în judecată voi cere și despăgubiri morale pe care le voi dona. La fel voi proceda și cu cei din așa-numita „presă” care prezintă informații false. Cum am mai zis: cel puțin cei mai triști ca noi să aibă de câștigat de pe urma acestor mizerii”, și-a încheiat postarea Iurie Leancă.