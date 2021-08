Jizdan a comentat zvonurile că ar fi fugit din țară

Alexandru Jizdan a venit cu o reacție după ce în spațiul public au apărut zvonuri precum că ultimul ar urma să fie următoarea persoană reținută în dosarul Direcției, dar și o imagine cu acesta la Aeroportul din Chișinău.

Vicepreședintele PD afirmă că a plecat într-o vacanță cu familia, care a fost planificată „cu mult înainte de a se produce show-ul regizat din justiția moldovenească”.

„Sînt plecat într-o vacanță scurtă cu familia mea, care a fost planificată cu mult timp înainte de a se produce show-ul regizat de (in) justiția moldovenească. Recomand celor interesați să verifice atent dacă numele meu figurează în acest dosar și dacă am vreo tangență cu asta. Nu am avut, nu am și nu voi avea niciodată motive să fug din țara mea. Să fugă cei care astăzi sfidează legea și calcă peste toate principiile democratice”, a scris Jizdan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta a comentat și reținerea colegului său.

„Nu vă grăbiți să-l judecați și nu-l ardeți pe rug” Acest om a stat la straja securității țării toată viața, iar ceea ce se face astăzi cu el, este un adevărat abuz, pentru care cineva inevitabil va răspunde în fața legii”, a mai adăugat Jizdan.

Fostul şef al Inspectoratului General de Poliţie, Alexandru Pînzari, reținut în dosarul Direcției 5 a primit 30 de zile de arest.

Partidul Democrat din Moldova a venit cu o reacție, după ce vicepreședintele PD Alexandru Pînzari a fost reținut în dosarul Direcției 5. Formațiunea condamnă atacurile la adresa fostului ministru al Apărării și cere „tuturor să nu se grăbească să îl judece”. În opinia democraților, „prin reținerea acestuia, unii dintre cei care ar fi trebuit pînă acum să lupte cu hoții și corupții încearcă astfel să se dea bine pe lîngă noua putere”.

Fostul ministrul al Apărării, Alexandru Pînzari, a venit cu un comentariu, după ce a fost reținut în dosarul Direcției 5. Acesta susține că „ar fi bine să nu se grăbească nimeni să-l ardă pe rug”.

Fostul ministrul al Apărării, Alexandru Pînzari, a fost reținut în dosarul Direcției 5.

În cadrul aceluiași dosar au fost reținuți șeful Inspectoratului de Politie al mun. Bălți, un inspector din cadrul Poliției de Frontieră și președintele Asociației FEA.

Pe 16 iulie, Curtea de Apel Chișinău a respins demersul avocatului președintelui FEA și a menținut arestul preventiv solicitat de procurorul PCCOCS și dispus de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

Totodată, șeful Inspectoratului de Politie al mun. Bălți și inspectorul din cadrul Poliției de Frontieră au primit încă 30 de zile de arest, pe 16 iulie.