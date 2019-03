Este internat în spital sau nu? Răspunsul lui Sergiu Sîrbu

Deputatul democrat Sergiu Sîrbu a făcut primul comentariu după incidentul în care a fost implicat.

În presă se vehicula informația precum că deputatul nu ar fi înnoptat la Institutul de Medicină Urgentă.

,,Stimați jurnaliști, rog să mă iertați că nu vă pot primi în audiență la spital. Chiar vreau puțină liniște. Dar asta nu înseamnă ca eu am dispărut. Cu părere de rău tot aici în spital sunt (inclusiv noaptea) chiar daca aș vrea și eu mai repede la familie, la soție și la copil acasă. Altă dată vă rog mai atent cu afirmații că nu am petrecut noaptea în spital. Aș putea avea intrebări de la soție). Cel puțin am frumoasă priveliște din geam”, a scris Sergiu Sîrbu pe Facebook.

Incidentul dintre activistul Pavel Grigorciuc și deputatul Sergiu Sîrbu a avut loc în după-amiaza zilei de joi, după ședința Parlamentului, lîngă o cafenea din centrul capitalei. Soția deputatului Sergiu Sîrbu spune că acesta a fost bătut și că e internat în stare gravă. La rîndul său, Pavel Grigorciuc spune că i-ar fi dat doar o palmă parlamentarului, din motiv că acesta l-a insultat. La incident ar fi asistat și alți deputați din Partidul Democrat.