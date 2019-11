Cît plătea PDM pentru închiriera sediului de lux din strada Armenească

Deşi are oficial doar un singur angajat, firma Constar Invest SRL ce deţine luxosul sediu închiriat de Partidul Democrat, a înregistrat în anul 2017 un profit net de 160,33 milioane lei, arată date din situaţiile financiare raportate de entitate.

Acest profit este de 2,5 ori mai mare decît cel obţinut în 2017 de Moldtelecom, cea mai mare companie a statului în domeniul telecomunicaţiilor, transmite Noi.md cu referire la Mold-street.com Constar nu oferă o explicaţie a acestui rezultat financiar. Mai ales că în acel an, Constar Invest nu a raportat niciun venit din activitatea operaţională, chiar dacă Partidul Democrat se mutase încă la începutul 2017, în sediul de pe strada Armenească, supranumit şi fortăreaţă democrată pentru măsurile de securitate luate.În schimb în anul 2018, Constar Invest a raportat venituri de 3,12 milioane lei, dar şi pierderi de 22,78 milioane lei.De notat că şi în anii 2015 şi 2016 Constar a înregistrat pierderi de milioane lei, fără a raporta careva venituri.Potrivit datelor oficiale raportate de Constar, la finele anului trecut firma avea un capital propriu de circa 59 milioane lei, active de 285,6 milioane lei şi datorii de 227 milioane lei.Amintim că în vara anului 2019, după o lună şi ceva de la fuga liderului democrat Vladimir Plahotniuc , PDM a anunţat că a părăsit sediul luxos unde s-a mutat acum doi ani, ca urmare a crizei financiare. Totuşi de pe clădire nu au fost scoase încă simbolurile partidului şi în faţa lui continuă să fie parcate automobile ale unor lideri democraţi.Oficial imobilul, ce aparține firmei Constar Invest SRL, a fost cumpărat la începutul anului 2017 de la Partidului Comuniștilor. Firma este deținută de Jarrow Business SA, o companie offshore din Belize, în spatele căreia se ascund adevărații beneficiari ai imobilului.O investigație RISE Moldova. a arătat că Jarrow Business SA este reprezentată, prin procură, încă din 2006, de moldoveanul Serghei Noscov. Tot el a fost cel care, în numele companiei offshore, l-a numit pe Serghei Dașevskii administrator al firmei Constar Invest.Potrivit RISE Moldova Noscov este un personaj-cheie în administrarea afacerilor controlate de Vladimir Plahotniuc. Una dintre aceste afaceri este Nobil Club SRL, care administrează hotelul Nobil.Datele de la Cadastru arată că sediul PDM are o suprafață totală utilizată la evaluare de 7.240 de metri pătrați, iar valoarea cadastrală a clădirii și terenului de 27,85 ari este de 23,5 milioane lei, adică de circa 1,1 milioane de euro.Evaluarea a fost făcută de specialiștii de la Cadastru încă în anul 2009. Ţinînd cont de prețurile la imobile din zonă, dar și de investițiile făcute în el în ultimul an, valoarea reală a noului sediu PDM poate urca la circa 15 milioane de euro.Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc nu a dezvăluit, cine și cît a investit în noul sediu, dar după cum a declarat anterior într-un interviu Andrian Candu , "se știe doar că dl Plahotniuc nu este un om sărac!".