Ciocoi: Am rămas și eu un pic mirat de tonalitatea comunicatul Ministerului Afacerilor Externe al României

Ministrul Afacerilor Externe Aureliu Ciocoi spune că a rămas „un pic mirat de tonalitatea comunicatului oficial emis de Ministerul Afacerilor Externe al României”, în urma întâlnirii cu omologul român, Bogdan Aurescu.

„A fost o discuție, apropos, foarte caldă, ca între doi buni vecini. Sincer să fiu, am rămas și eu un pic mirat de tonalitatea comunicatului oficial emis de Ministerul Afacerilor Externe al României, dar, pe de altă parte, am zis că are și o nuanță pozitivă. Limbajul utilizat de colegii noștri din România ar duce cu gândul că, domnilor, tragem linia și începem de la o foaie curată, care este un lucru pozitiv, după mine. Dincolo de toate simpatiile și antipatiile care pot să existe la București, în raport cu actuala guvernare de la Chișinău , există relații între state ori, relațiile dintre state lasă într-o parte simpatiile personale și simpatiile de partid.Dacă este să vorbim despre relațiile între state, eu nu văd o oarecare problemă să fi existat în cooperarea dintre Republica Moldova și România la ora actuală. Noi continuăm pe aceeași șină. România este partenerul numărul unu comercial pentru Republica Moldova, este partener strategic. Dacă vă amintiți, în 2010, președinții ambelor state au semnat o declarație de parteneriat strategic. Suntem recunoscători României pentru toată asistența pe care au acordat-o Republicii Moldova, 100 de milioane grant și 150 de milioane de euro împrumut rambursabil. Adică este o sumă impunătoare, care pentru Republica Moldova are o mare valoare, nemaivorbind de proiectele pe care le implementează România în Republica Moldova, cel mai frumos exemplu fiind cele 900 de grădinițe care au fost renovate din banii contribuabilului român. Toate acestea rămân în vigoare”, a declarat ministrul într-un interviu pentru UNIMEDIA.După întâlnirea lui Aureliu Ciocoi cu Bogdan Aurescu, în marja reuniunii Consiliului Ministerial al OSCE de la Bratislava, comunicatul emis de Ministerul de Externe al României a fost unul destul de dur. Instituția română a menționat că sprijinul oferit până acum de România Republicii Moldova, inclusiv cel financiar, nu va mai fi la fel, urmând a fi reorientat, în funcție de acțiunile concrete ale noului Guvern de la Chișinău.