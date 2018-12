Candu, despre o eventuală coaliție dintre PDM și PSRM după alegeri

Președintele Parlamentului, Andrian Candu, declară că Partidul Democrat din Moldova (PDM) și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) au doctrine diferite și nu vede cum aceste două formațiuni ar putea lucra împreună, odată ajunse în Parlament după alegerile din 24 februarie 2019, însă precizează că, în politică, a învățat că niciodată nu trebuie spus niciodată.

Întrebat în cadrul unei conferințe de presă dacă vede o eventuală coaliție dintre PDM și PSRM după alegerile parlamentare din februarie 2019, Candu a declarat că cele două formațiuni sînt diferite și, practic, nu ar putea colabora.„M-am expus pe acest subiect. Noi sîntem diferiți și, practic, nu văd cum am putea lucra împreună. Avem viziuni și doctrine diferite și, mai degrabă, sîntem mai aproape de blocul ACUM sau alte partide care au alte viziuni decît PSRM”, a declarat speakerul.Totuși, Candu a ținut să precizeze că, pe parcursul carierei sale politice a învățat că niciodată nu trebuie spus niciodată.„Discuțiile le lăsăm după desfășurarea alegerilor. Am învățat că niciodată să nu spui niciodată și evităm să spunem categoric nu. Totuși, avem doctrine diferite, crezul nostru e diferit, nu văd cum obiectivele noastre ar fi aceleași și cum am putea lucra cu PSRM”, a mai precizat Andrian Candu.Alegerile parlamentare se vor organiza la 24 februarie 2019, în baza sistemului electoral mixt aprobat de deputații PDM, PSRM și grupul lui Iurie Leancă.