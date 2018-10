Olga Coptu: „Republica Moldova este o țară în care poți ajunge oricine”

S-a dedicat diasporei mai bine de zece ani și continuă și astăzi s-o facă, în pofida faptului că nu mai deține funcția de șef al Biroului Relații cu Diaspora.

Este vorba despre Olga Coptu, protagonista din această săptămînă a proiectului „Nicăieri nu-i ca acasă”, care ne-a povestit în detalii despre anii petrecuți peste hotare și despre persoanele care au făcut-o să revină acasă.

În ce țară și-a petrecut opt ani din viață, ce lecții a învățat aflîndu-se acolo, dar și cu ce se ocupă în prezent, revenită acasă, aflăm chiar de la ea.

În continuare puteți citi textul înterviului: Era anul 2005 și la fel ca mulți alți moldoveni am ales să merg în Italia, în căutarea unui loc de muncă, în perspectiva de a-mi putea procura o casă aici, în Republica Moldova. Și, de fapt, ca marea majoritate a moldovenilor care pleacă, gîndul mi-era să plec doar pentru un an de zile, un care s-a transformat în peste opt ani de ședere în Italia, la început ilegală, apoi cu acte-n regulă. Italia mi-a oferit atunci multe oportunități, am făcut mai multe cursuri, inclusiv o facultate nouă, la Roma. Italia a fost cea care m-a învățat și oprofesie nouă, pentru că împreună cu o echipă de tineri am făcut pe atunci primul ziar al migranților moldoveni, pe care continuăm să-l edităm și la ziua de astăzi.

De ce, totuși, peste ani v-ați întors acasă?

Acasă sunt rădăcinile. Oriunde ai pleca, orice oportunități ar putea oferi o țară de destinație, inclusiv o țară frumoasă cum ar fi Italia, nimic nu poate înlocui părinții noștri, familia. Către 2014, cînd am revenit acasă, am revenit pentru părinții mei, pentru că există o etapă în viață cînd noi trebuie să avem grijă de ei, pentru că ei au fost toată viața alături de noi, ne-au sprijinit, ne-au promovat, ne-au ajutat. Acum sunt acasă în special pentru ei, dar și pentru că Republica Moldova pînă la urmă oferă, spre deosebire de Italia și multe alte țări, multe oportunități. Este un tărîm deschis, este o țară unde poți ajunge oricine. În cazul meu, de la un migrant în afara hotarelor cu ședere ilegală, apoi legală, cu multe activități cu și pentru diasporă, Republica Moldova mi-a oferit oportunitatea să am cel mai bun loc de muncă din guvernul Republicii Moldova și asta a fost funcția de șef al Biroului relații cu Diaspora.

De ce anume diaspora?

Legătura cu diaspora o am deja de 10 ani. Este o activitate pe care o fac cu drag: pînă la funcția în BRD, inclusiv în timpul aflării mele în funcție, precum și după. Mereu mă voi interesa de cei plecați, mereu voi încerca să-i ajut, chiar și pe cei care revin în țară. Este o dragoste față de ei și față de lucrul pe care l-am făcut, pentru că în Moldova este ceea ce nu avem în altă parte. Sînt oameni care pot face lucrul lor cu dragoste, fie țeserea covoarelor, fie coacerea pîinii, fie orice altă muncă pe care o fac cu demnitate și asta îmi place să văd și în moldovenii care au plecat.

În opinia d-stră, este Republica Moldova o țară de viitor?

Mereu va fi! Ea este o țară în care trebuie de crezut, în care trebuie să încercăm să facem acest viitor, el nu depinde de altcineva, el depinde doar de fiecare dintre noi. Eu îndemn, inclusiv tienrii, să pelce peste hotare, să facă studii, dar să revină acasă oride cîte ori au ocazia, fie la părinți, fie pentru a-și vizita locurile dragi, fie pentru a implimenta un proiect, fie pentru totdeauna. Pentru că, orice ar vrea ei să facă acasă, este deja o schimbare, este o încercare în a face lucrurile mai bine și atunci ne bucurăm de ceea ce avem. De exemplu, eu în fiecare zi mă bucur de ceea ce oferă viața, de ce oferă toamnele în Moldova, pentru că și în acest an avem o toamnă deosebită.

Ce definiție i-ați oferi cuvîntului „acasă”?

Probabil mama, căldură. Asta înseamnă pentru mine acasă. Pentru mine, acasă înseamnă Moldova, este fiecare dintre locuitorii ei, inclusiv ceea ce noi respirăm – aerul, pentru că sîntem legați de ceea ce ne aparține, de pămîntul nostru.

Ce vă ține astăzi acasă?

Posibilitatea de a face lucrurile diferit. Fac un lucru care-mi place, este un nou job, pe care-l fac cu mare drag. Îmi place să cunosc lume bună și cei care nu neapărat judecă sau condamnă, dar cei care apreciază și vor să se implice. asta îmi place foarte mult acasă.

E adevărat că nicăieri nu-i ca acasă?

Este o afirmație mai mult decît adevărată. Este o afirmație pe care o trăiește fiecare dintre noi.

