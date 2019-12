Un om de afaceri crește crocodili. Numărul uriaș de reptile

William Belo, al cărui lanţ de 57 de magazine Wilcon Depot Inc. domină piaţa de bricolaj din Filipine, era un om de afaceri de succes cînd a decis să încerce altceva.

Astfel că în 1989 a început să construiască o fermă de ouă ca o activitate de weekend, transmite Bloomberg.Ulterior s-a lovit însă de problema excesului de pui, astfel că la mijlocul anilor 90 s-a gîndit că ar putea să îi folosească pentru a hrăni crocodili. Astfel, pe parcursul a trei ani, a cumpărat 1.200 de crocodili după ce a aflat că o rezervaţie de crocodili din provincia Palawan era interesată să vîndă o parte din reptilele în exces, potrivit Agerpres.“Planul meu era să am o mică fermă cu un număr mic de animale şi ouă proaspete pentru consumul personal. Un lucru a dus la altul. Am cumpărat crocodilii pentru a-i hrăni cu puii de care nu aveam nevoie” a spus William Belo.În prezent, Belo are aproximativ 23.000 de crocodili pentru care a găsi un folos mai profitabil. Pieile lor sînt livrate către o serie de mărci de lux precum LVMH, iar carnea lor este utilizată într-o gamă largă de produse alimentare care sînt vîndute sub brandul Dundee, un omagiu adus filmului “Crocodile Dundee”, din 1986.Magnatul filipinez are două ferme de crocodili, una care se întinde pe o suprafaţă de 10 hectare, folosită pentru reproducerea reptilelor, şi una de şapte ori mai mare pentru sacrificare şi gestionarea reziduurilor animale. Firma vinde între 2.000 şi 3.000 de piei de crocodili pe an la un preţ cuprins între 200 şi 250 de dolari pe bucată.“Este greu să faci din asta o afacere pe scară mare deoarece hrana poate fi foarte scumpă şi există problema consangvinizării care afectează calitatea pieilor”, spune Belo.De asemenea, preţul pieilor de crocodil a scăzut din cauza supra-aprovizionării ca urmare a cererii mai slabe pentru produse de lux din partea consumatorilor chinezi, care în opinia lui Belo sînt responsabili pentru jumătate din cererea mondială de genţi de lux.Chiar şi aşa, William Belo se descurcă destul de bine. Afacerile sale din domeniul bricolajului înfloresc pe fondul investiţiilor în infrastructură, iar acţiunile Wilcon Depot Inc. au crescut cu 42% în acest an, astfel încît averea lui William Belo a ajuns în prezent la aproximativ un miliard de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index. Deşi merge în continuare la birou cinci zile pe săptămînă, William Belo a lăsat operaţiunile de zi cui zi pe seama copiilor săi şi îşi oferă mai mult timp pentru a se relaxa şi a aloca mai mult timp pentru alte pasiuni, precum creşterea crocodililor.