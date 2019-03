Oamenii de știință au descoperit o bucată dintr-o insulă pierdută

Cercetătorii au descoperit, pe o insulă mică între Madagascar şi coasta de est a Africii, anumite roci despre care spun că nu ar trebui să se găsească acolo, ceea ce face ca descoperirea să fie cu totul neobişnuită.

Rocile, care sînt nişte corpuri de cuarţit, au fost descoperite de cercetători de la Universitatea din Columbia, printr-un grant acordat de Societatea National Geographic.Despre existenţa acestor roci în zonă mai existau zvonuri în unele rapoarte din presă, însă cercetătorii au reuşit abia acum să confirme prezenţa cuarţitelor (care sînt roci metamorfice cu structură şistoasă, de culori diferite, compactă, dură, formate din cuarţ), care, de regulă, se găsesc în zone cu temperaturi şi presiuni ridicate pentru ei înşişi.„Acest lucru este contrar tectonicii plăcilor“, a scris Cornelia Class, geochimistă la Universitatea Columbia, pe blogul ei, explicînd şi de ce: „Cuarţitele nu aparţin insulelor vulcanice“, potrivit Fox News. Cuarţitele constituie o jumătate din muntele situat pe Anjouano, o insulă care are aproximativ 1.000 de kilometri pătrăţi şi care face parte din Insulele Comore.La fel ca lanţul insulelor hawaiiene, Anjouan s-a format în urma erupţiilor vulcanice, ceea ce face ca prezenţa de cuarţite pe insulă să fie cu atît mai interesantă. Mulţi ani am fost intrigată, pentru că nu am înţeles cum au ajuns acolo acele roci“, a declarat Class pentru Live Science, citată de Fox News. Fragmente ale rocilor existau încă din 1980 De altfel, cuarţitele nu sînt primele roci non-vulcanice care se găsesc pe insulă, potrivit Live Science.Încă din anii ʼ80, existau rămăşiţe din fragmente de cuarţit, dar nimic comparativ cu descoperirea din septembrie anul trecut realizată de Class şi echipa ei de cercetători. „E nevoie de mai multe studii pentru a determina suprafaţa acestor roci pe insulă, precum şi de unde provin acestea. O explicaţie constă în deviaţia placiilor continentale şi tectonice, dar chimia rocilor vulcanice de pe insulă nu corespunde cu nicio asociere a scoarţei continentale“, scrie Live Science.„Noi considerăm că e ceva imposibil, dar, atunci cînd descoperim astfel de lucruri, trebuie să le explicăm“, a mai declarat Cornelia Class.