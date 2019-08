Noi reguli privind ascensiunile pe Everest

Autoritatile din Nepal au pregatit o noua lege, care limiteaza numarul alpinistilor amatori; sezonul trecut a fost cel mai aglomerat si cel mai plin de evenimente tragice.

Potrivit noii legi, se va reduce semnificativ numarul permiselor pentru catararea pe cel mai inalt munte din lume. Alpinistii vor trebui sa dovedeasca faptul ca au escaladat un alt varf important (de cel putin 6500 de metri), iar companiile de turism vor fi obligate sa aiba cel putin 3 ani de experienta in organizarea de expeditii la mare altitudine.Pentru a descuraja asa-numite formule low cost, care reduc cheltuielile, in detrimentul sigurantei, companiile de expeditii montane vor trebui sa arate ca au cheltuit cel putin 35 de mii de dolari. O asemenea aventura costa usor peste 50 de mii.Schimbarea legii a fost decisa dupa ce, ultimul sezon, a fost cel mai tragic. Din cauza aglomeratiei, au murit zeci de alpinisti. La un moment dat, sute de cataratori au asteptat la coada, ore intregi, pentru a putea urca in varf. Au murit atunci cativa alpinisti, iar serpasii spun ca, daca nu era aglomeratie, scapau cu zile. La minus 32 de grade, daca bate si vantul, este foarte greu sa rezisti mai mult de un sfert de ora. Daca in ceilalti ani, pe “muntele care nu iarta” au murit alpinisti din cauza avalanselor, viscolului sau sau vantului puternic, in sezonul 2019 toate decesele au fost cauzate de aglomeratie. Cozile lungi, de ore intregi, ii lasa pe cataratori fara oxigen suplimentar, la peste 8000 de metri, fiindcas li se termina rezervele din butelii.Serpasii spun cu tristete ca goana dupa bani a transformat Everestul intr-un cimitir. Tara saraca, Nepalul a dat din ce in ce mai multe permise de ascensiune, tinand cont ca Everestul e o importanta sursa de venit. China a inceput inca de anul trecut sa limiteze traficul, pe ruta nordica, din Tibet, dar nepalezii de abia acum.