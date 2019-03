Cum au reușit savanții din Rusia să dea timpul înapoi

Un experiment recent realizat de savanții ruși de la Institutul de Fizică și Tehnologie din Moscova, cu sprijinul fizicienilor americani, a reușit un lucru aparent imposibil: să meargă înapoi pe săgeata timpului.

Reușita teoretică a fost obținută cu ajutorul unui computer cuantic, dar rezultatul este puțin probabil să ducă la construirea unei "mașini a timpului" care să funcționeze în cazul oamenilor, potrivit Futurism.com. Echipa de fizicieni a reușit, în premieră, să restaureze o stare anterioară a computerului cuantic public al IBM, potrivit unui studiu publicat miercuri în revista Nature Scientific Reports Este vorba de un rezultat nuanțat, dar care ar putea avea implicații izbitoare pentru viitorul calculului, al fizicii cuantice și al înțelegerii conceptului de timp.Cercetătorii din Rusia și SUA s-au alăturat pentru a găsi o modalitate de a sparge sau, cel puțin, de a schimba, una dintre cele mai fundamentale legi ale energiei. A doua lege a termodinamicii este mai puțin o regulă și mai mult un principiu călăuzitor pentru Univers.Acesta spune că lucrurile fierbinți se răcesc în timp, pe măsură ce energia se transformă și se extinde din zonele unde este cea mai intensă. Tot această lege face imposibilă ideea unui perpetuum mobile, explică site-ul Scient Alert. "Este cel mai apropiat lucru prin care putem înțelege de ce ne putem aminti ce am avut la cină seara trecută, dar nu putem avea nici o amintire despre Crăciunul viitor", spun oamenii de știință."Am creat în mod artificial o stare care evoluează într-o direcție opusă celei a săgeții termodinamice a timpului", spune într-un comunicat de presă profesorul Gordey Lesovik, de la Moscow Institute of Physics and Technology cel care a condus proiectul inedit.După mii de încercări, fizicienii au reușit să restabilească starea anterioară a computerului cuantic de aproximativ 85% din timp, dar numai dacă au lucrat cu un sistem simplificat. Altfel, experimentul de inversare a timpului a reușit în doar 49% din încercări.Una din marile probleme ale computerelor cuantice este impredictibilitatea rezultatelor. Acest experiment poate fi o cale de a ajuta la a avea rezultate predictibile, sau stabile.Ca și în cazul "teleportării cuantice", călătoria în timp nu are legătură cu lumea macro, ci doar cu universul cuantic.