Comisia Europeană a încheiat pregătirile pentru un Brexit dur

Comisia Europeană a încheiat pregătirile pentru situaţia ‘din ce în ce mai probabilă’ a unui Brexit fără acord, la 12 aprilie, a anunţat luni Bruxellesul într-un comunicat, transmite AFP, potrivit agrepres.

Acest anunţ survine într-o săptămînă crucială pentru prim-ministrul britanic Theresa May, după ce noul calendar decis între europeni şi Londra prevede, printre opţiuni, amînarea ‘divorţului’ pînă la 12 aprilie, în locul datei de 29 martie.Blocul comunitar a oferit Marii Britanii un termen de două săptămîni pentru a-şi rezolva blocajul politic, dar are îndoieli că această amînare va da rezultate. ”Deşi scenariul unui ‘no-deal’ nu este de dorit, UE este pregătită”, a declarat un oficial european citat de Reuters, referindu-se la planurile de contingenţă elaborate de UE.În comunicat, Bruxellesul aminteşte că, în cazul unui divorţ fără acord, Marea Britanie ‘va deveni un stat terţ’ şi nu va beneficia de o perioadă de tranziţie, aşa cum prevede acordul încheiat între Cei 27 şi premierul May, dar pe care parlamentul de la Londra l-a respins de două ori.‘Aceasta, evident, va crea perturbări semnificative pentru cetăţeni şi mediile de afaceri’, subliniază executivul comunitar.‘Cetăţenii britanici nu vor mai fi cetăţeni ai Uniunii Europene’ şi ‘vor fi supuşi unor controale suplimentare atunci cînd vor traversa frontierele Uniunii Europene’, avertizează Comisia.Notînd că pregătirile în cazul unei retrageri ‘no-deal’ ‘nu vor putea atenua consecinţele absenţei unui acord’, Comisia aminteşte că acest plan vizează mai ales domeniile sensibile ale pescuitului, serviciilor financiare şi transporturilor aeriene.Theresa May discuta luni dimineaţă cu miniştrii strategia sa pentru Brexit, la începutul unei săptămîni în care parlamentul britanic ar putea prelua controlul asupra procesului de retragere din UE.În urma eşecului de a obţine sprijinul deputaţilor în favoarea acordului de divorţ negociat cu UE, Theresa May a fost constrînsă să le ceară liderilor Uniunii o amînare a datei de ieşire din UE, stabilită acum cel mai devreme la 12 aprilie, dată ce mai trebuie validată de parlament.