11 miniştri britanici cer demisia premierului Theresa May

Mai mulţi miniştri importanţi ai cabinetului britanic urmăresc să o înlăture pe Theresa May de la conducerea guvernului în următoarele zile,

Despre aceasta a anunțat publicaţia Sunday Times. Motivul ar fi că strategia lui May în privinţa Brexitului este praf şi pulbere cu doar câteva săptămâni înaintea termenului la care Marea Britanie urma să părăsească UE.Soarta Brexitului devine incertă în cazul în care Theresa May va fi înlăturată din fruntea guvernului. Nu este clar cum, când şi chiar dacă Marea Britanie va părăsi UE.May, care a votat pentru rămânerea în UE şi şi-a câştigat poziţia politică în haosul de după referendumul din 2016, a promis să ducă la bun sfârşit Brexitul, dar şi-a subminat poziţia de şef al guvernului prin înfrângerea suferită în 2017, care a costat Partidul Conservator, din care face parte, majoritatea parlamentară.Acordul de retragere din UE, negociat de premier, a fost respins de parlamentarii britanici de două ori, cu o majoritate covârşitoare.Sunday Times face referire în articolul său la un total de 11 miniştri importanţi ai cabinetului, fără a-i numi. Aceştia consideră că prim-ministrul ar trebui să se retragă şi avertizează că Theresa May a devenit o figură toxică şi haotică, a cărei judecată "a scăpat de sub control"."Sfârşitul este aproape. Va pleca în 10 zile", a declarat un ministru pentru Sunday Times, sub protecţia anonimatului."A început să îi scape de sub control judecata. Nu poţi fi membru al cabinetului şi să îţi bagi pur şi simplu capul în nisip", a mai declarat pentru publicaţia britanică un alt ministru.Sunday Times a scris că David Lidington, vicepremierul de-facto al Theresei May, este unul din candidaţii la funcţia de prim-ministru interimar, în timp ce alţii îl susţin pe ministrul pentru mediu Michael Gove sau pe deţinătorul portofoliului afacerilor externe Jeremy Hunt.Ziarul mai informează că grupul de miniştri nemulţumiţi o va confrunta luni pe premier. În cazul în care Theresa May va refuza să părăsească postul de premier, aceştia vor ameninţa cu demisia.Potrivit publicaţiei The Mail on Sunday, Gove este candidatul care ar întruni consensul miniştrilor, care îl consideră pe Lidington prea proeuropean. Dar parlamentarii eurosceptici nu îl privesc cu prea multă încredere pe Grove.