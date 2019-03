10 fenomene misterioase, pe care știința nu le poate explica în nici un fel

Știința i-a ajutat întotdeauna pe oameni să înțeleagă modul în care este organizată lumea din jurul nostru. În ultimii zece am realizat atît de multe, încît strămoșii noștri ar fi mîndri de noi.

Dar, indiferent de modul în care am încercat să înțelegem lumea noastră minunată și misterioasă ceva rămîne întotdeauna inaccesibil pentru înțelegerea noastră. Chiar și cei mai avansați oameni de știință nu pot explica unele fenomene naturale.De exemplu, aceste 10 fenomene din ultimele decenii nu au fost explicate:Un copil de trei ani de pe Golan Heights (o regiune la granița dintre Israel și Siria) a povestit cum a murit el într-o viață anterioară. Deși la început nu a fost crezut, băiatul a indicat exact locul în care a fost îngropat trupul său. Acolo într-adevăr a fost găsit scheletul unui bărbat.Băiatul a indicat chiar și locația exactă a toporului cu care a fost ucis. Și într-adevăr: în acest loc a fost descoperit după săpături un topor însîngerat!Bărbatul dispăruse fără urmă patru ani în urmă. Interesant este faptul că băiatul a spus numele complet al criminalului. Zguduit, criminalul a mărturisit crima!În orășelul Taos, statul New Mexico, mai mulți ani la rînd, pe locuitori îi irită misteriosul zumzet de frecvență joasă. Oamenii de știință nu pot identifica sursa acestuia.Ce-i drept, acesta este auzit de doar 2% dintre orășeni. Unii consideră că acesta este rezultatul proprietăților acustice neobișnuite ale aerului în deșert, iar alții - că aceasta e opera Guvernului.Cum n-ar fi, sursa zgomotului nu a fost găsită pînă acum.În luna iunie, în fiecare an, timp de două săptămîni, în Great Smoky Mountains National Park, la est de Tennessee, licuricii de un anume soi se adună împreună și organizează un spectacol de lumini incredibil. Mii de licurici luminează intermitent sincron, punînîndu-i pe oamenii de știință în dificultate.Jonathan Copeland, specialist pe licurici de la Universitatea din Georgia de Sud, Statesboro, consideră că acesta ar putea fi ritualul de împerechere. Nimeni însă nu știe nimic cu exactitate.Deja mulți ani la rînd oamenii de știință menționează că înainte de erupțiile vulcanice și cutremurele de pămînt din cer pot fi observate izbucniri de lumină. Este încă neclar modul în care acest fenomen de lumină este legat cu două astfel de catastrofe naturale diferite.În anul 1960 au reușit să filmeze acest fenomen pe video, iar oamenii de știință au analizat imaginile video. Potrivit unei teorii, erupțiile vulcanice influențează sarcinile electrice din formațiunile geologice, ceea ce duce la semnale luminoase vizibile, dar aceasta este doar o versiune.În Parcul Naţional Death Valley din California poate fi observat de mai multe secole un fenomen misterios. Pe lacul uscat Racetrack Playa se întîmplă un lucru ciudat.Acest fenomen a fost numit „pietre plutitoare“ (sau călătoare): pietrele se deplasează de sine stătător pe fundul neted. Uneori ele își schimbă direcția și se întorc.Unii oameni de știință spun că este opera vîntului, alții presupun că e vorba de un magnetism ascuns al pietrelor în sine.La 44 de ani Jason Padgett, angajat al unui magazin de mobilă, nu a avut de gînd niciodată să învețe matematică, pînă cînd nu a fost bătut crunt, încît a ajuns în stare de inconștiență, în Tacoma, Washington, în anul 2002. Noaptea tîrziu el a fost atacat, bătut cu cruzime și jefuit.În dimineața următoare, cînd și-a recăpătat cunoștința Padgett a început să vadă liniile din jurul obiectelor. Acest lucru i-a permis să învețe matematica și fizica, dar, i-a provocat, de asemenea, tulburarea obsesiv-compulsivă și depresia.Padgett a spus că pînă la incident a fost „afemeiat“, acum însă viața lui s-a schimbat înspre bine. Trauma i-a ajutat creierul său să descifreze matematica și fizica.Oamenii de știință și medicii nu pot explica, în ce mod trauma cranio-cerebrală a făcut că potențialul său să iasă la iveală (Nu merită să încercați pe dvs.!)Acest eveniment extrem de ciudat s-a întîmplat recent în Portlevene (Cornwall, Marea Britanie).Mareea a luat tot nisipul de pe plajă. Cîteva ore mai tîrziu, o altă maree a reîntors completamente nisipul la loc, restabilind plaja. Cînd prima maree a spălat depunerile de nisip și pietriș, oamenii de știință spuneau că va dura ani de zile ca să fie aduse înapoi tone de nisip.În realitate însă a fost nevoie de doar cîteva ore! Acest eveniment ciudat i-a lăsat pe localnici și pe oamenii de știință perplecși.În valea Hessdalen din Norvegia de la sfîrșitul anilor 1940 poate fi observat un fenomen inexplicabil de lumină. Desenele de lumină apar de 10-20 de ori pe an. De regulă, luminile albe sau galbene de mărimea unor automobile plutesc departe pe cerul nocturn.Oamenii de știință au înaintat o mulțime de teorii pentru explicarea sferelor misterioase. Conform uneia, minereul de fier în combinație cu torentul de sulf formează o „baterie“ naturală, ceea ce duce la apariția baloanelor de lumină.Enigma luminilor de la Hessdalen rămîne nerezolvată deja zeci de ani. Un cercetător italian consideră că evaporarea sulfului creează bule de gaz ionizat, care în reacție cu aerul umed, formează sfere de lumină, dar studiile nu au fost încă finalizate.Această lumină roșie ciudată a fost observată deasupra peninsulei rusești Kamceatka de J. van Heyst. El conducea aeronava „Boeing 747-8“ din Hong Kong, îndreptîndu-se spre Alaska, cînd a observat o strălucire roșie în partea de jos.Lumina a apărut după ce observase în depărtare fulgere. Deoarece furtuni pe durata zborului lui nu au fost, evident este că fulgerul nu era provocat în mod cert de furtună.Acest fenomen rămîne inexplicabil; oamenii de știință consideră că strălucirea roșie ar putea fi reflexia unei erupții vulcanice de pe fundul oceanului.Migrarea animalelor este un fenomen firesc, cînd animalele călătoresc dintr-un loc în altul, de obicei, într-o anume perioadă a anului.Oamenii de știință însă nu pot înțelege nici pînă acum, cum astfel de mișcări complicate pot fi stocate în creierul diferitelor specii de păsări, pești, insecte și mamifere.