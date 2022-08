Seceta a determinat companiile de asigurări să înceapă achitarea despăgubirilor

Seceta din această vară a determinat companiile de asigurări din țară să înceapă deja achitarea despăgubirilor pentru culturile din prima grupă, care au fost afectate de secetă. Ne referim la grîu, orz și rapiță. Și chiar dacă statul subvenționează 70 la sută din prețul asigurării, nu toți fermierii se avîntă să-și asigure producția, notează Noi.md cu referire la agora.

Oleg Galbură activează într-o companie de asigurări din Chișinău. Din discuțiile cu acesta, am aflat că, în 2022, numărul cererilor pentru asigurarea culturilor agricole a crescut cu aproximativ 15 la sută: „Dacă anul trecut am avut circa 280 de contracte, în acest an, numărul acestora a ajuns la 350”.

În special, este vorba despre contractele pentru asigurarea recoltei multianuale de fructe sau vița de vie, care prevăd despăgubiri în caz de secetă sau grindină și asigurarea de boli și traume a animalelor domestice, precum bovine, caprine și ovine.

„Acum achităm daunele pentru culturile de prima grupă. Preponderent, fermierii s-au ciocnit cu seceta, dar sînt și cazuri în care culturile au fost distruse de grindină”, ne-a spus Oleg Galbură.

În acelați context, am solicitat un comentariu de la specialiștii unei alte companii de asigurări din țară. Ion Vahtin, care activează în departamentul asigurări agricole ne-a comunicat că, în acest an, firma are doar cinci contracte semnate. Dintre acestea, trei au fost încheiate anul curent, iar două au fost prelungite din anii anteriori.

Din contractele care au fost încheiate în 2022, unul prevede despăgubiri în caz de secetă, altul, în caz de grindină și ultimul este un contract de asigurare în caz de inundații.

„Toți trăiesc cu ziua de azi. Pentru foarte mulți e mai ușor să ceară bani de la stat pentru recuperarea prejudiciilor, decît să pună bani de o parte și să fie asigurați”, este de părere asigurătorul.

Menționăm că statul subvenționează 70 la sută din prima de asigurare. Spre exemplu, dacă un agricultor strînge patru tone de grîu de pe un hectar, atunci, suma asigurată va fi de trei lei pentru un kilogram și va ajunge la 12 mii de lei.

În acest caz, costul contractului de asigurare, pentru un hectar va fi de 1 200 de lei. În contextul în care statul subvenționează 70 la sută, agricultorul va achita doar 360 de lei. Însă, dacă roada va fi compromisă în totalitate din cauza secetei, va primi o despăgubire de 70 de procente sau 8.400 lei, iar în cazul grindinei - 80 la sută sau 9.600 de lei.

Menționăm că în Republica Moldova seceta s-a menținut pînă pe data de 5 august. Mai multe bazine acvatice au secat. Meteorologii au emis Cod Galben, Portocaliu și Roșu pentru rîurile din țară.