Moldova intenționează să-și dubleze cota pe piața vinului din Rusia

Moldova, în următorii 5-6 ani, și-ar putea crește cota pe piața vinului din Rusia de la actualele 10% la cel puțin 20% din volumul total de vînzări.

Această opinie a fost exprimată de vice directorul Oficiului Național al Viei și Vinului din Moldova, Irina Bîstrițchi, care a moderat activitatea secțiunii „Viticultura și vinificația. Dezvoltăm parteneriate” în cadrul celui de-al doilea Forum economic moldo-rus de la Chișinău , transmite Noi.md.Potrivit organizatorilor, participanții au discutat despre producția de vin și dezvoltarea industriei vinicole din țara noastră, care are legătură directă cu viața economică a Moldovei, care trimite anual aproximativ 14 milioane de decalitri de vin pentru export, iar podgoriile ocupă aproximativ 147 de mii de hectare din țară.În discursul său, Irina Bîstrițchi a spus că vinul este sîngele Moldovei, care împrospătează vasele sangvine ale țării. Vice directorul ONVV a menționat că Moldova are cele mai favorabile condiții pentru vinificație, iar combinarea producției de stat cu cea privată s-a dovedit a fi extrem de eficientă pentru industrie. Ea a subliniat faptul că clima favorabilă a Moldovei și calitatea înaltă a vinului din Moldova au contribuit la dezvoltarea unor direcții precum turismul vitivinicol. Cu toate acestea, dacă producția de vin în Moldova este la un nivel ridicat, atunci în domeniul realizării produselor și al exportului internațional, țara mai are de crescut.Irina Bîstrițchi este convinsă că Rusia și Moldova au un potențial enorm de comerț cu beneficiu reciproc și, printre altele, aceasta se referă la sfera vinificației. „Scandalul vinului” a rămas în trecut, cînd produsele moldovenești nu aveau acces pe piața rusă. Acum vinurile din Moldova ocupă aproximativ 10% din piața rusă, dar Irina Bîstrițchi este convinsă că vînzările vor crește în mod inevitabil pînă la cel puțin 20% în 5-6 ani.Ea a enumerat instrumentele cu ajutorul cărora este simplificată activitatea producătorilor de vin: eliminarea celei de-a treia certificări, introducerea înregistrării după principiul „ferestrei unice” și așa mai departe. Partea moldovenească ar dori să extindă și lista companiilor autorizate spre export. Pentru popularizarea vinului moldovenesc se organizează evenimente de imagine, festivaluri, concursuri, se extinde mereu asortimentul, se menține comunicarea cu consumatorul final.În cadrul secțiunii au participat și Oleg Abara, președintele Consiliului de administrație al ”MoRo Grup” SRL, Denis Șova, directorul Centrului de Business și Turism „ Cricova -Vin”, Liudmila Gogu, directorul general al Companiei ”Château Vartely”, Vitalii Merkușev, președintele Consiliului forumului vinului din Marea Neagră, precum și președintele ”MoRo SRL”, Dmitrii Sîrîh.Denis Șova a spus că combinatul Cricova este mîndru de statutul său în stat, iar Cricova nu este doar un producător de vinuri minunate, ci și un complex turistic unic. În galeriile subterane Cricova, a doilea cele mai lungi din lume, se păstrează un milion de sticle de colecție, inclusiv astfel de rarități, precum singura sticlă de vin ”Ierusalim de Paști” din anul 1902 din ediția limitată de 300 de sticle sau lichiorul Jan Becher, care are la bază 27 de ierburi medicinale şi care se produce şi pînă în zilele de astăzi. În beciurile de la Cricova se păstrează colecțiile private ale primelor persoane ale marilor puteri mondiale: Vladimir Putin, Alexandr Lukașenko, Angela Merkel și multe altele. Sticlele sînt plasate în depozite în timpul vizitei oaspeților distinși la Cricova și sînt trimise apoi, la prima cerere, prin intermediul ambasadelor.Complexul Cricova este vizitat de 90 de mii de oameni anual, iar turiștii ruși reprezintă 10% din total. Complexul vinicol Cricova a devenit o platformă importantă a Forumului – anume aici a avut loc deschiderea sa oficială, unde au venit cu un discurs de salutare președintele Moldovei, Igor Dodon , și vicepremierul interimar al Bashkortostanului, Andrei Nazarov.