Gaburici despre călătoria cu maxi-taxi

Şeful de la Economie şi Infrastructură, Chiril Gaburici, a mers cu microbuzul de linie pînă la Taraclia, acolo unde a avut loc o şedinţă de lucru a întregului cabinet de miniştri.

Întrebat de PUBLIKA.MD cum a fost călătoria, ministru ne-a mărturisit că a fost o experienţă interesantă.

"A fost extraordinar, am mers mai dimineaţă decît trebuia să mă pornesc spre Taraclia. Am mers direct la gară, am mai luat doi colegi cu mine, am cumpărat bilete, am stat la coadă, am mers la peron, am găsit maxi-taxiurile, am intrat în ele. M-a mirat faptul că bilete deja se vînd cu loc, iar în interior este indicat unde trebuie să te aşezi. Şi este bine pentru că oamenii deja sînt educaţi în direcţia asta, ei îşi caută locul, verifică în bilet şi îşi văd unde trebuie să se aşeze.

Înainte de a ne porni a venit controlorul, care a verificat toţi pasagerii. În maxi-taxi eram vreo 15-16 pasageri şi am pornit la drum.Am depistat mai multe probleme pe parcurs, am discutat şi cu oamenii", a spus ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici.