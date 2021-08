Fostul premier a explicat de ce va crește prețul gazelor naturale pentru Moldova

Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, omul de afaceri Ion Sturza, într-un interviu pentru Europa Liberă, a comentat declarația Moldovagaz potrivit căreia la iarnă prețurile la gazele naturale ar putea crește.

Potrivit lui, creșterea prețurilor va afecta economia, sectorul energetic și cetățenii, transmite europalibera.org

”Nu mai putem astăzi spera că nu vor crește prețurile. Ba mai mult ca atît, cred eu, vor crește exponențial, poate chiar de două sau de mai multe ori”, a menționat ex-premierul.

El a numit motivele pentru care prețurile pot crește, scrie point.md.

"Aici există două momente. Unul, desigur, este obiectiv, legat de piața internațională, iar aici Republica Moldova puțin ce ar putea face. Al doilea este politica Chișinăului legată de Gazprom, nu există oportunități de a găsi alternative și nu numai alternative, ci și formule, pentru că ne-am concentrat doar pe un contract fix, care în anumite momente poate fi extrem de profitabil, deoarece astăzi prețurile pe piață sînt mult mai mari... Dar condițiile pot fi și extrem de dăunătoare, ca și anul trecut, cînd prețurile au fost aproape de două ori mai mari decît prețurile de pe piața internațională.

În general, avem nevoie de o combinație rezonabilă a instrumentelor comerciale, dar aceasta va apărea numai atunci cînd va apărea o alternativă. Din păcate, astăzi avem o singură direcție, de pe teritoriul Federației Ruse. În consecință, sîntem în totalitate dependenți de negocierile cu Gazprom", a adăugat Sturza.

Fostul prim-ministru a menționat, de asemenea, că "Rusia joacă tare".

"Ea a strangulat livrările către Europa în perioada consumului maxim și a forțat creșterea prețului spot, cu livrare imediată, de aproape 10 ori față de aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, Acum Rusia livrează în Europa o cantitate relativ mai mică de gaz, dar cîștigă mult mai mult. Aceasta este o consecință a discuției problemelor tranzitării prin Ucraina, problemele Nord Stream, aceasta este o dispută politică. Există o respingere din partea Statelor Unite a ideii de livrare și compensare a volumelor care nu sînt furnizate de Federația Rusă prin gaz lichefiat, de asemenea, aceasta este o consecință a creșterii exponențiale a prețurilor gazelor din Asia. Așadar, există o situație internațională negativă pentru toată lumea, iar noi nu facem excepție de la aceasta", a adăugat fostul prim-ministru.

În plus, el a menționat că livrările de gaze de la Iași vor putea fi efectuate în volum deplin numai după finalizarea construirii infrastructurii.

"Am spus deja că mulți oameni nu au observat o nuanță. În Iași nu există gaz! Iașul consumă volumul de gaz care este transportat prin sistemul național de gaze din România, ceea ce nu permite livrarea acestuia în Republica Moldova - atenție! — în valoare de un miliard de metri cubi pe an. Pentru aceasta, infrastructura părții române ar trebui reconstruită și modernizată, inclusiv construcția unei stații de compresoare, ceea ce înseamnă o investiție de aproximativ 22-25 milioane de euro. Și nu am nicio informație că a început construcția acestei stații", a rezumat Sturza.