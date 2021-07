Sturza, despre creșterea tarifului la gaz

Tariful la gazele naturale ar urma să crească în toamna acestui an.

Pentru a evita dublarea prețurilor, așa cum prezice ex-premierul Ion Sturza, R. Moldova trebuie să livreze gaze naturale din conducta Nord Stream, transmiteNoi.md cu referire la Știri.md.

”Putem să le plîngem de milă ucrainenilor, dar unica soluție de a descongestiona situația sînt livrările pe Nord Stream. În aceste condiții, trebuie să ne așteptăm ca din toamnă prețurile la gaz pentru consumatorii din Moldova să se dubleze.

Soluții? Prima ar fi să încercăm să aducem gaz din piețele alternative prin sistemul de transport de gaze ucrainean.

Puțin realizabilă atîta timp cît la conducerea „Moldovagaz” este omul „Gazprom”-ului atît mental, cît și ca formare.

Dar dacă sincer, nici ucrainenii nu-mi inspiră prea multă încredere. «Для сэбэ» - da.

Altă soluție ar fi să primim gaz (parțial) prin conducta Iași-Ungheni-Chișinău. Doar că conducta respectivă nu are de unde „trage” gaz și nu va avea atîta timp cît partea română nu va construi o stație de pompare care să aducă gazul pînă în zona Iași.

Așa se întîmplă cînd politicienii doresc doar să-și tragă un selfie pe fundalul unei făclii aprinse de la o... butelie ascunsă în tufari.

În plus, România care are printre cele mai mari rezerve de gaz din Europa, nu are gaz și-l importă la greu din Rusia. De ce? Păi întrebați-i tot pe politicienii care blochează de ani de zile începutul exploatării gazului din Marea Neagră.

În treacăt fie spus, din partea moldovenească cu acest proiect este multă trădare.

Din păcate, prețurile la resursele energetice sînt o chestie politică. Așa le place politicienilor. Să aibă grijă la TV cînd prețurile scad și să se ascundă în tufișuri cînd acestea cresc”, a declarat Sturza.