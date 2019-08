Vrei să te îngraşi? Vitaminele care te ajută

Nu toate femeile se luptă cu kilogramele în plus. Multe femei se străduiesc să se îngrașe, iar pentru asta caută în permanență să consume vitamine care ajută la îngrășat.

Află care sunt vitaminele recomandate pentru îngrășat, dar și cum trebuie să le consumi pentru a te asigura că iei în greutate!Dacă vrei să ai câteva kilograme în plus, pentru un organism sănătos, în primă fază trebuie să analizezi sursa problemei cu greutatea. De ce nu reușești să te îngrași?Este posibil să suferi de o afecțiune ori un parazit care nu te lasă să absorbi substanțele hrănitoare din alimente. Sau, poate că greutatea ta este sub medie din cauza faptului că nu te hrănești suficient ori nu urmezi o dietă echilibrată.Să consumi calorii foarte multe într-un timp scurt poate fi o cale să te îngrași rapid, dar vei aduna grăsime multă care, o dată depozitată, poate provoca apariția mai multor boli. Așadar, atunci când vrei să te îngrași, nu este de ajuns să consumi un număr mare de calorii, ci trebuie să te asiguri că numărul de kilograme pe care îl vrei în plus este format dintr-o combinație perfectă de masă musculară și grăsime.Vitamine pentru îngrășatDacă vrei să te îngrași, ar trebui să adaugi carbohidrați în dieta ta. Insulina produsă ca să digere carbohidrații ajută la absorbția nutrienților și la câștigarea în greutate. Insulina permite zahărului din alimente să pătrundă în celule și îl transformă ulterior în energie.Creatina este un supliment care îți trimite doze de energie intensă în mușchi, dar de scurtă durată. Astfel, crește cantitatea de exerciții fizice și poți folosi mușchii mai intens, iar în felul acesta îți vei crește masa musculară și vei acumula câteva kilograme sănătoase.Una dintre vitaminele solubile în apă din complexul B, tiamina, crește pofta de mâncare, potrivit celor mai recente studii.O dietă săracă în zinc îți usucă pielea și îți sensibilizează unghiile și părul. În plus, lipsa zincului în organism îți taie pofta de mâncare, ceea ce nu ajută dacă vrei să te îngrași. Cu cât consumi mai multe alimente bogate în zinc, cu atât vei avea mai multe șanse de îngrășare.Cele mai bune alimente de consumat pentru a te îngrășa sănătosBanane; Ouă; Lapte integral; Pâine; Struguri; Carne de vită; Unt de cocos sau arahide; Iaurt grecesc; Pește gras – somon, ton, macrou; Ciocolată; Shake-uri; Batoane proteice; Nuci și semințe; Avocado; Paste integrale.