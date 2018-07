Uimitor! Mintea continuă să funcționeze și după ce inima încetează să mai bată

Oamenii de știință spun că oamenii știu că au murit pentru că, chiar și după ce inima încetează să mai bată, conștiința continuă să funcționeze.

Asta poate însemna că oamenii îi pot auzi chiar și pe medicii care le anunță decesul.

Afirmațiile au fost făcute de dr. Sam Parnia, directorul de cercetare al departamentului de Terapie Intensivă la Langone School of Medicine din New York. Parnia și echipa sa de cercetători au studiat pacienți care au suferit un infarct și care au fost resuscitați, scrie The Independent. Este cel mai mare studiu pe acest subiect efectuat.

Mulți dintre pacienții care au participat la studiu au povestit că au fost conștienți de ce se întîmplă în jurul lor și au auzit conversațiile, chiar și după ce au fost declarați morți. Declarațiile pacienților au fost mai apoi verificate cu ajutorul medicilor și asistentelor prezente în salon.

Decesul survine atunci cînd inima încetează să mai bată și circulația sîngelui spre creier este stopată. „Teoretic, moartea se instalează în momentul în care inima încetează să mai bată. În acest moment, sîngele nu mai circulă spre creier, asta însemnînd că funcțiile cerebrale sînt oprite aproape instantaneu,” explică dr. Sam Parnia.

Însă, studiile efectuate recent aduc dovezi conform cărora există o explozie de energie cerebrală în momentul morții.

În 2013, oamenii de știință de la Universitatea din Michigan au studiat semnalele electrice din creierele a 9 șobolani anesteziați, cărora li s-a indus un infarct. Aceștia au observat creșterea activității cerebrale la scurt timp după instalarea morții clinice.