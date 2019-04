Tipurile de masaj și importanţa lor asupra sănătății

O mulțime de tipuri de masaj te pot ajuta nu numai să te relaxezi dar și să te simți ca nouă, revigorată atît la nivel fizic cît și emoțional.

Înainte de a alege ce tip de masaj ți se potrivește cel mai bine este indicat să cunoști cîte ceva despre modul în care acestea te pot ajuta.Masajul suedez. Acesta este cel mai cunoscut stil de masaj din SUA. El a fost pus la punct de un fiziolog suedez, Henri Peter, de la Universitatea din Stockholm, în anul 1812. Practic este tipul standard de masaj oferit în cele mai multe clinici, săli de sport, spa-uri și centre de wellness, mai mult se spune că este sinonim cu terapia prin masaj. Masajul suedez se bazează pe conceptele occidentale de anatomie și fiziologie, în comparație cu stilul centrat pe energie, mai des întîlnit în formele asiatice de masaj. Folosind loțiune sau ulei, terapeuții de masaj încep de obicei cu accidente vasculare generale și apoi trecerea la curse specifice pentru a aborda zonele problematice. Masajul suedez oferă relaxare musculară întregului corp și este ideal mai ales dacă ești obosit, ai fost de exemplu la ski în vacanță și este obosit. Masajul suedez implică 5 mișcări diferite: lovituri lungi și alunecări, masarea fiecărui mușchi, frecție, lovituri ușoare, vibrații.Este tot un masaj suedez dar acestea se realizează cu ajutorul uleiurilor din plante aromate – numite uleiuri esențiale – care se adăugate la uleiul de masaj. Extrase din flori și alte părți ale plantelor, uleiurile esențiale oferă un miros plăcut și se spune că ar avea anumite proprietăți terapeutice, de vindecare. De exemplu, lavanda și trandafirul sînt recunoscute pentru aducerea stării de bine, de relaxare în corp. De regulă, este un masaj recomandat în cazul migrenelor, al insomniilor, anumitor afecțiuni digestive, dureri de spate și inclusiv pentru femeile care au simptome supărătoare în perioada premenstruală. Atenție! Înainte de a alege un astfel de masaj trebuie să te asiguri că nu ești alergic la nicio plantă utilizată în uleiuri pentru a evita o reacție alergică a pielii.Masajul cu pietre calde cunoscut și sub denumirea de masaj cu roci vulcanice este una dintre tehnicile terapeutice foarte vechi folosite cu succes în detoxifiere, relaxare și echilibrare energetică a ființei umane. Terapeutul plasează pietrele încălzite, în anumite puncte de pe corp sau altfel spus pietrele se plasează pe anumiți centri de energie de pe corp, relaxînd mușchii și eliberînd tensiunea. sînt utilizate, în special, pe spate, în palme sau între degetele picioarelor pentru a debloca meridianele de pe întreg corpul. Acest tip de masaj nu este recomandat celor care au circulația periferică, diabet zaharat, hipertensiune arterială, neuropatie, răni recente, artrită reumatoidă.Principalele beneficii ale masajului cu pietre calde sînt: reface echilibrul energetic, elimină toxinele din organism, diminuează spasmele musculare, ajută la eliminarea edemelor, diminuează sau chiar elimină durerea.Masajul japonez Shiatsu este un mod de relaxare care are la bază, un mod holistic de tratare a organismului. Masajul Shiatsu folosește tehnici de presopunctură aplicate cu mîinile, degetele, coatele și genunchii. Practic, Shiatsu este o terapie fizică, care întărește capacitatea naturală a organismului de a se vindeca și de a se echiliba.Tehnicile de presopunctură își au originea în terapia cu acupunctură și medicina tradițională chineză. Principalul beneficiu al acestui tip de masaj este reducerea stresului dar este eficient și în tratarea unor afecțiuni precum insomnia, durerile de spate și de gît, sciatică, artrita.Acest tip de masaj mobilizează toate articulațiile corpului prin manevre de Yoga, relaxează și întinde mușchii contractați, energizează corpul și redă starea de bine. Principalele beneficii ale acestui masaj sînt: detoxifierea sistemului imunitar, îmbunătățirea mobilității musculare și a articulațiilor, adjuvant în durerile de spate și în artrită, întărește articulațiile, ameliorează durerilor cronice, crește nivelul de energie. Important de menționat este faptul că acest masaj are și efect și în plan emoțional, practic el îmbunătățește puterea de concentrare și îmbunătățește echilibrul emoțional. Dar poate cel mai mare beneficiu al acestui tip de masaj este acela că scade nivelul cortizolului din organism. Cortizolul se mai numește și hormonul stresului și este produs de glanda suprarenală. O secreție prea mare de cortizol poate să ducă la o imunitate scăzută, la creșterea tensiunii și a glicemiei, la scăderea libidoului dar și alte probleme serioase de sănătate.