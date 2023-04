Alimentele recomandate după 60 de ani

In cele mai multe cazuri, inaintarea in varsta vine la pachet cu probleme de sanatate si cu o imunitate mai scazuta, toate amplificate de un stil de viata nesanatos, bazat pe sedentarism, o dieta alimentara dezechilibrata, fumat si consum de alcool.

Printre riscurile cele mai raspandite pentru persoanele ajunse la o anumita varsta, colesterolul este un aspect foarte important, care trebuie tinut sub control. Iar pentru persoanele trecute de 60 de ani, alimentatia devine o prioritate pentru o viata sanatoasa, scrie sanatateafemeilor.ro.

6 alimente recomandate oamenilor trecuí de varsta de 60 de ani, ]n special femeilor:

Ovăzul

Este un aliment recomandat, intrand in categoria fibrelor solubile, datorita beta-glucanului din compozitie. Ovazul reuseste atat sa reduca nivelul de colesterol din organism, cat si sa intareasca sistemul imunitar, inima si nivelul de zahar din sange. Este foarte bogat in fibre si magneziu, absoarbe cantitati mari de apa, ceea ce va insemna ca nu iti va mai fi foame atat de des si reduce stresul oxidativ, o problema care cauzeaza aparitia ficatului gras.

Nucile si alunele

Folosite pe post de mici gustari pe parcursul unei zile, nucile si alunele reprezinta alegera excelenta pentru a reduce colesterolul rau si a-l creste pe cel bun. Sunt bogate in grasimi nesaturate, dar si polinesaturate, care ajuta si la scaderea nivelului de trigliceride din sange.

Legumele

Pentru fibre, minerale si nutrienti extrem de importanti pentru organismul tau, legumele trebuie sa faca parte din meniului zilnic. Ajuta la incetinirea procesului de imbatranire si la reducerea riscului aparitiei bolilor. E important de stiut ca legumele au avantaje in functie si de culoarea lor. Cele de culoare rosie ajuta inima si memoria, cele verzi au indoli si luteina si ajuta vederea, oasele si dintii, cele albe previn producerea bolilor de inima si ajuta in reglarea colesterolului, cele portocalii contin vitamin C, flavonoide si caroteni, iar legumele de culoare violet imbunatatesc functionarea tractului urinar.

Ciocolata neagra

Pentru multe persoane, nu se compara la gust cu ciocolata clasica. Pentru unele persoane, ciocolata neagra este in schimb un deliciu, care are insa si avantaje importante de sanatate. Ciocolata neagra contine flavonoide si antioxidanti, dar si acid oleic, adica un acid gras care ajuta in reglarea colesterolului. Trebuie sa ai grija insa la cantitatea de ciocolata neagra consumata pe zi. Rezuma-te la aproximativ 30 de grame de ciocolata neagra.

Vinul rosu

In primul rand, nu trebuie consumat in cantitati mari. Vinul rosu are insa avantajele sale in lupta cu colesterolul. Datorita substantei denumite resveratrol care se regaseste si in pielita boabelor de struguri, vinul rosu ajuta la reducerea colesterolului. Un pahar pe zi, dupa masa, este suficient.

Soia

Nu este foarte populara printre consumatorii din R. Moldova, dar are beneficii dovedite stiintific, noteaza specialistii de la Harvard. 25 de grame de proteine din soia pe zi, fie sub forma de lapte de soia sau tofu, pot reduce nivelul de colesterol rau din organism cu pana la 6%.